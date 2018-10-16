Trump’ın hisleri

Rahip Andrew Brunson'ın tutukluluğu boyunca gerilimin üst düzeyde olduğu Türkiye-ABD ilişkilerinde, ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ruh halini böyle yansıttı...

ABD Başkanı Donald Trump, rahip Andrew Brunson'ın Türkiye'de yaklaşık iki yıl tutuklu kaldığı süre boyunca her fırsatta konuyla ilgili ‘hislerini’ dile getirirken tehdide varan açıklamalar yapmaktan da geri durmamıştı. Öyle ki; Amerikan yönetimi, Brunson krizi nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım kararı almış; Türkiye'den çelik ve alüminyum ithalatına ek vergiler getirmişti. Aynı süreçte, Rusya'dan S-300 alımı ve genel olarak ilişkilerin durumu gerekçe gösterilerek, Türkiye'ye F-35 savaş jeti teslimatı da askıya alınmıştı.

Trump son açıklamasında ise “Türkiye karşı çok iyi bir hissim var. İki gün önce yoktu” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanan rahip Brunson’ın bırakılması konusunda hemen hemen her konuşmasında Türkiye’ye yönelik tehdit ve baskı içerikli mesajlar veren Trump, sık sık “Türkiye’ye hislerim olumlu değil” diyordu. Öyle ki sık sık Twitter üzerinden konuyla ilgili mesaj atan Trump, 17 Nisan 2018’de, “Rahip Andrew Brunson tam bir beyefendi ve ABD’de Hıristiyan lideri. Türkiye’de anlamsız bir şekilde yargılanıyor. Ona casus diyorlar ama ben ondan daha çok casusum. Umarım güzel ailesinin olduğu ülkesine dönmesine izin verilir” demişti.

Brunson’ın serbest bırakılmasının ardından Beyaz Saray’da buluşan ikili dünya basınına bu kareyle mesaj vermişti.

Dün de bir açıklama yapan Trump, Türkiye’yle ilgili son hislerini paylaşırken, “Türkiye ile kesinlikle hiçbir anlaşma yapılmadı. Uzun ve zorlu müzakereler yürütüldü. Şu an Türkiye hakkında iki gün öncesine kıyasla çok daha farklı hissediyorum. Türkiye’ye karşı çok iyi bir hisse sahibim. İki gün önce değildim” dedi.