Trump’ın iki yüzü: Önce eleştirdi sonra ‘harika’ dedi

Almanya'yı "Rusya'nın esiri" olmakla eleştiren ABD Başkanı Donald Trump, Angela Merkel ile yaptığı görüşmeyi "harika" olarak nitelendirdi.

DW Türkçe’nin aktardığı habere göre, Merkel ile görüştüğü sırada bulundukları odaya davet edilen basın mensuplarına konuşan ABD Başkanı, “Harika bir toplantı yapıyoruz. Askeri harcamaları değerlendirip ticaret hakkında konuşuyoruz” ifadesini kullandı. Sözlerine devam eden Trump, “Başbakan (Merkel) ile çok ama çok iyi bir ilişkimiz var. Almanya ile inanılmaz bir ilişkimiz var” diye konuştu.

Merkel de Trump ile görüşmesiyle ilgili bir değerlendirmede bulunarak toplantının “ekonomik gelişmeler ve ticari ilişkilerin geleceğine dair görüş alışverişinde bulunmak için bir fırsat” oluşturduğunu kaydetti. Almanya Başbakanı ayrıca Trump ile bu tarz görüşmelerin önemine değinerek “Neticede ortağız. İyi birer ortağız ve gelecekte de işbirliğimizi devam ettirmek istiyoruz” dedi.

“Rusya’nın esiri”

Trump’ın bu sözleri, Çarşamba günü erken saatlerde Almanya’yı “Rusya’nın esiri” olmakla eleştirmesinden birkaç saat sonra sarf etti.

Trump, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı ikili görüşme sırasında, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesi nedeniyle eleştirdiği Almanya’nın enerjii konusunda Moskova’ya bağımlı olduğunu ve “tamamen Rusya tarafından kontrol edildiğini” öne sürmüştü. Moskova’nın “esiri” olarak tanımladığı Almanya’ya tepkisini, “Biz sizi (Almanya’yı) Rusya’ya karşı korumakla yükümlüyüz ama onlar Rusya’ya milyarlarca dolar ödüyor” sözleriyle dile getirmişti.

Bu açıklamaya yanıt veren Merkel de ülkesinin Rusya’ya karşı “bağımsız bir şekilde” siyaset yürüttüğünü kaydetmiş ve kendisinin bir zamanlar Sovyetler Birliği’nin uydu devleti konumunda olan Doğu Almanya’da doğmuş ve büyümüş birisi olmasına atıfta bulunmuştu.

Merkel bu doğrultuda “Almanya’nın bir kısmının bir zamanlar Sovyetler Birliği tarafından kontrol edilmesini bizzat yaşamış birisinin deneyimiyle, bugün Almanya Federal Cumhuriyeti olarak özgürce birleştiğimizi, böylelikle bağımsız bir şekilde siyaset yapabildiğimizi ve bağımsız bir şekilde kararlarımızı alabildiğimizi söyleyebilmekten çok memnunum” sözleriyle Trump’a yanıt vermişti.

Sürpriz yüzde 4 talebi

Trump, bugünkü NATO toplantısında, üye ülkelerin savunma için yaptığı harcamaların düşük olduğu gerekçesiyle şikâyetlerini dile getirdi. Zirvenin ilk günü sonunda Twitter’dan bir mesaj yayımlayan ABD Başkanı, tüm üye devletlerin savunma harcamaları için ayırdıkları payı GSYH’lerinin en az yüzde 2’sine derhal çekmesini talep etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise Trump’ın daha önce mutabık kalınan bu oranı toplantıda daha da artırarak, savunma için ayrılan payın yüzde 4’e çekilmesini talep ettiğini açıkladı. Ancak Sanders bunun resmi bir talep olmadığını dile getirdi. ABD 2017 yılında GSYH’sinin yüzde 3,6’sını savunma bütçesine ayırmıştı.

Zirveye katılan tüm NATO üyeleri savunma harcamalarını artırma konusundaki sözlerini bir kez daha tekrar ederek vermiş oldukları güvenceleri yerine getirme taahhütlerini yenilemiş oldu.