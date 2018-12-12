Trump’ın IŞİD ile mücadele temsilcisi tarih verdi: Öylece çekip gidemezsiniz

ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, ABD'nin, Suriye'de IŞİD'den elde edilen kazanımların devamlılığını sağlamak için 'iç güvenlik güçleri' kurulana kadar Suriye'de kalmaya devam edeceğini belirtti.

McGurk, Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında, IŞİD ile mücadeledeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye’de IŞİD’e karşı askeri operasyonların hala sürdüğünü ve IŞİD’in varlığının yüzde bire indiğini belirten McGurk, IŞİD’in tamamen temizlenmesinin ardından elde edilen kazanımların devamlılığını sağlamak adına çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

ABD öncülüğündeki koalisyonun ne zaman Suriye’den ayrılacağı sorusuna McGurk, “Tüm bu kazanımların sürdürebilir olmasına emin olacağımız bir kampanya noktasındayız. Askeri hedef, IŞİD’in kalıcı yenilgisidir ve yıllar içinde bir şey öğrendiysek, onları fiziki olarak yenip öylece çekip gidemezsiniz. Kazanımların devamlılığını sağlamak adına iç güvenlik güçleri kurulmasından emin olmalısınız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan McGurk, bölgede küçük bir alanda varlık gösteren IŞİD’in yok edilmesinin neden bu kadar uzadığı sorusuna, IŞİD militanlarının canlı bomba yeleği giydiğini ve birçok yere el yapımı patlayıcı yerleştirdiğini bu sebeple savaşmanın oldukça zor olduğunu ve zaman aldığını ifade etti.