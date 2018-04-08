Trump’ın oğlu boşanıyor

ABD'nin gündeminden inmeyen Trump ailesiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Ülkenin çok satan gazetelerinden New York Post, ABD Başkanı'nın büyük oğlu Donald Trump Jr'ın eşi Vanessa ile boşanma kararı aldığını yazdı.

Donald Trump ABD Başkanı olduktan sonra neredeyse her gün gündeme gelen Trump ailesi bugün şaşırtıcı bir haberle gündem oldu. ABD Başkanı’nın en büyük oğlu Donald Trump Jr. ile eşi Vanessa Trump’ın boşanmaya karar verdiği ortaya çıktı.

New York Post’un haberinde Trump Jr’ın yıllardır Vanessa’yı aldattığı ve genç kadının geçtiğimiz ay boşanma davası açtığı ifade edildi. Gazetenin haberinde, ünlü bir olan babası Charles Haydon’ın vefatından sonra hatırı sayılır bir miras kalmasının, Vanessa’nın boşanma sürecini başlatmasında önemli bir faktör olduğu belirtildi. Konuyla ilgili kişiler, “Vanessa uzun zamandır dava açmak istiyordu ve Trump Jr’ın başka ilişkileri olduğunu biliyordu” dedi.

12 yıl evli kalan çiftin 3 ile 10 yaşları arasında 3 çocuğu ve 2 kızı bulunuyor. Trump Jr’ın evlenmeden önce Vanessa ile evlilik sözleşmesi imzaladığı da ortaya çıktı.