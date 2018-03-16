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Trump’ın oğlu boşanıyor: Sürekli geziyor ve…

ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr ile evli olan Vanessa Trump, kocasına boşanma davası açtı.

android-time 09:33 16 Mart 2018
Haberler Dünya
Trump’ın oğlu boşanıyor: Sürekli geziyor ve…
ABD Başkanı Donald Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr ile evli olan Vanessa Trump, kocasına boşanma davası açtı.

BBC’nin aktardığına göre Trump ailesinin şirketi ‘The Trump Organisation’ aracılığıyla ortak açıklama yapan çift, “12 yıllık evliliğin ardından ayrı yollarda gitmeye karar verdik. Bu süreçte özel hayatımıza saygı gösterilmesini istiyoruz” dedi.

Eski model ve aktris Vanessa Trump ve Donald Trump Jr’ın anlaşmalı boşanma istedikleri bildirildi. Boşanma belgeleri New York mahkemesine teslim edildi.

Açıklamada ‘birbirlerine büyük saygı duyduklarını’ söyleyen çift, 2005’te evlenmişti. Her ikisi de 40 yaşında olan Vanessa ve Donald Trump Jr’ın beş çocuğu var.

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Trump ailesi boşanma süreciyle ilgili ayrıntı vermedi.

Adı soruşturmada geçti

ABD medyası bu yılın başında çiftin evliliğiyle ilgili sorunlar olduğunu yazmıştı. Bu sorunlar arasında da Trump Jr’ın sık seyahatleri ve sosyal medya düşkünlüğü gösterilmişti.

Donald Trump Jr’ın adı, son aylarda Rusya’nın ABD seçimlerine müdahalesiyle ilgili soruşturmada da geçti.

13 yıldır evli olan çiftin 5 çocuğu bulunuyor.

13 yıldır evli olan çiftin 5 çocuğu bulunuyor.

Trump Jr. babasının seçim kampanyası çalışanlarıyla, Rusya’dan Hillary Clinton ile ilgili belgeler vaat eden bir grup grup Rus vatandaşının görüşmesine aracılık etmişti.

Vanessa Trump, geçen ay kocası Trump Jr adına gelen mektubu açıp zarftan çıkan beyaz toz nedeniyle önlem amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra maddenin zararsız olduğu anlaşıldı.

Son güncelleme: android-time 09:5516.03.2018
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