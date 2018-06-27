Trump’ın özel temsilcisinden Türkiye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye ile ABD'nin özellikle Menbiç merkezli iş birliğinin başarılı olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamaya göre, McGurk, Fas’ta gerçekleştirilen IŞİD Karşıtı Koalisyon Siyasi Direktörleri Toplantısı’nda Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. McGurk, toplantıda yaptığı konuşmada, kapsamlı bir şekilde IŞİD Karşıtı Koalisyon’un son faaliyetlerini anlattı.

ABD ile Türkiye arasında Suriye’deki iş birliğinin son dönemde olumlu yönde geliştiğini kaydeden McGurk, “NATO müttefikimiz ve (IŞİD Karşıtı) Koalisyon ortağımız Türkiye ile birlikte bölgede ve özellikle Menbiç civarında gerilimi düşürmek için yaptığımız işi takdir ediyorum. Türkiye ile (Menbiç’te) bir yol haritası çizdik. Onlarla müzakerelerimiz verimli ve üretken oldu. Bunun sürmesini bekliyoruz, bu iş

birliği için minnettarız” dedi.

IŞİD’le mücadelenin son noktaya kadar sürdürüleceğini kaydeden McGurk, Suriye ve Irak’ta son kalan IŞİD noktalarının da temizlenmesi için bölgedeki ortaklarıyla çalışmalarına devam ettiklerini aktardı. Koalisyonun üst düzey yetkililerini bir araya getiren son toplantı, şubat ayında Kuveyt’te yapılmıştı.