Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: İran’a için daha fazlası gelecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, katıldığı bir TV programında İran için getirilen yaptırımların daha fazlasının yolda olduğunu açıkladı.

İran ile Trump yönetimi arasındaki nükleer anlaşma krizi sonrası gelen ekonomik yaptırımlar ABD yönetimi tarafından memnuniyetle karşılandı. Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton FoxNews’e verdiği bir demeçte 5 Kasım’da uygulamaya konulan yaptırımlardan daha fazlasının İran’a karşı uygulanacağını söyledi. John Bolton, “Bunun ötesine geçecek yaptırımlarımız olacak. (Eski ABD Başkanı Barack) Obama’nın dönemindeki yaptırım seviyesiyle yetinmeyeceğiz… Yenileri gelecek” dedi. Reuters

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