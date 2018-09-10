Trump’ın ulusal güvenlik uzmanı UCM’yi tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik uzmanı John Bolton, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) tehdit etti. ABD askerlerinin Afgansitan'da yaptıklarından dolayı suçlanmasını eleştiren Bolton, mahkeme hakkında gayri meşru terimini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Uluslararası Ceza Mahkemesi ile (UCM) işbirliği içerisinde olmayacaklarını belirterek, “UCM bizim için zaten ölüdür” dedi. Bolton, Washington merkezli “Federalist Toplum” isimli sivil toplum kuruluşuna UCM hakkında açıklamalar yaptı.

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“BİZİM İÇİN ÖLÜDÜR”

Bolton açıklamasında, “11 Eylül’ün arifesi bugün ve ABD Başkanı adına şu mesajı vermek isterim ki ne pahasına olursa olsun kendi halkımızı ve müttefiklerimizi bu adil olmayan ve gayri meşru olan mahkemenin kararlarına karşı koruyacağız” ifadesini kullandı.

Bolton, “ABD, UCM ile iş birliği yapmayacaktır. UCM’ye destek olmayacağız. İçerisinde yer almayacağız. UCM’yi kendi içerisinde ölmesi için bırakacağız. Nasıl olsa almış olduğu karar ve girişimlerle UCM bizim için zaten ölüdür” değerlendirmesinde bulundu.

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İSRAİL’İN DE SORUŞTURULMASI İSTENMİŞTİ

Merkezi Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan UCM Başsavcısı Fatou Bensuda, mayısta yaptığı açıklamada, Filistin hükümetinin İsrail’in katliamlarıyla ilgili UCM’ye teslim ettiği dosya konusunda mahkeme başkanını bilgilendirdiğini açıklamıştı.

Bensuda, 2015’te Filistin’deki duruma yönelik soruşturma açılabilmesi için ön inceleme başlatıldığını belirterek, “Ofisim yapılan ön incelemede önemli yol katetti ve aynı şekilde devam edecektir” ifadesini kullanmıştı. Filistin, temmuzda UCM’ye İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin işlediği suçlara karşı ciddi olarak bir soruşturma açması çağrısında bulunmuştu. Filistin Dışişleri Bakanlığı, UCM’den, işgalci İsrail ve Yahudi yerleşimcilerin işlediği suçların ciddi şekilde soruşturulmasını istemişti.

Bolton‘ın UCM kararını açıklamasından saatler önce, ABD Dışişleri Bakanlığı Washington’daki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ofisini kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu. AA