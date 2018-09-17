Trump’ın Yüksek Mahkeme adayına taciz suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump tarafından Yüksek Mahkeme üyeliği için aday gösterilen Washington DC Temyiz Mahkemesi Yargıcı Brett Kavanaugh hakkında ortaya atılan cinsel taciz suçlaması tartışma yarattı.

Söz konusu cinsel taciz iddiası, Trump tarafından aday gösterilen Kavanaugh’ın Kongre’den onay gerektiren adaylığını da tehlikeye soktu.

Washington Post gazetesine röportaj veren Christine Blasey Ford adlı kadın, 1980’li yıllarda Brett Kavanaugh ile aynı liseye giderken sarhoş olan Kavanaugh’un kendisini elle taciz ettiğini ve kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığını iddia etti.

Kavanaugh ise hakkında yapılan suçlamaları reddetti.

Beyaz Saray’dan Brett Kavanaugh’ın sözlerine dayandırılarak yapılan açıklamada, iddiaların tamamen asılsız olduğu ve kendisinin iddia edildiği gibi bir şey yapmadığı belirtildi.

Kavanaugh, konuya ilişkin, “Böyle birşey yaşanmadığı için dün kendisini tanıtana kadar bu suçlamayı kimin yaptığını bilmiyordum. Senato Yargı Komitesi ile 36 yıl öncesine dayanan bu yanlış iddiaları çürütmek ve doğruluğumu göstermek için uygun görülen herhangi bir şekilde görüşmek istiyorum.” görüşünü dile getirdi.

Yüksek Mahkeme üyeliği için Kongre’nin onayına ihtiyacı olan Brett Kavanaugh’ın kendisiyle ilgili oturum süreci tamamlanırken, Senato Adalet Komisyonunun bu hafta adaylığını oylaması bekleniyor.

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“SENATO AŞAMASI BEKLETİLSİN”

Adalet Komisyonunun önde gelen isimlerinden Demokrat Parti üyesi Senatör Dianne Feinstein ise Ford’un hikayesini paylaşmasını desteklediğini ve aday oylamasından önce konuyla ilgili soruşturma yapılmasını istediğini vurguladı.

Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley de yaptığı yazılı açıklamada, Washington Post gazetesinin 35 yıl öncesine dayanan ve ispatlanmamış iddiaları tam da komitenin oylama öncesi yayımlamasını rahatsız edici olarak nitelendirdi.

ABD’nin en saygın okullarından biri kabul edilen Yale Üniversitesinde hukuk bölümünden mezun olan Brett Kavanaugh, annesi ve babasının da hukuk fakültesi mezunu olduğuna dikkati çekti.

Harvard, Yale ve Georgetown gibi saygın üniversitelerde hukuk dersleri veren 53 yaşındaki Kavanaugh, eski Başkan George W. Bush’a da danışmanlık yapmıştı.

Brett Kavanaugh ayrıca, yalan söylediği gerekçesiyle Bill Clinton’ın görevden alınmasını öngören tasarıyı hazırlayan hukuk adamlarından biri olarak da biliniyor. AA