Trump’la aşk yaşadığı iddia edilen porno yıldızından yeni açıklama

ABD Başkanı Donald Trump ile ilişki yaşadığı iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels'in avukatı, zengin bir Rus işadamı ile bağlantını bir şirketin Trump'ın avukatı Michael Cohen'e 500,000 dolar ödediğini öne sürdü.

Daniels’in avukatı Michael Avenatti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın ve oligark denilen zenginler sınıfından bir işadamı olan Viktor Vekselberg’in denetiminde olan ABD’de yerleşik bir şirketin Cohen’e ödemeyi yaptığını söyledi. Vekselberg, Rusya’nın ABD’nin 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesi nedeniyle cezalandırılması için geçen ay kabul edilen ABD yaptırımlarına maruz bırakılan kişilerden biri.

Asıl adı Stephanie Clifford olan Daniels, Cohen’in 2006 yılında Trump ile yaşadığı cinsel ilişkiden söz etmemesi için kendisine 2016 yılı Ekim ayında 130,000 dolar ödediğini açıklamıştı. Avenatti’nin Cohen’e yapılan ödemelerden nasıl haberdar olduğu bilinmiyor. Avenatti de Cohen de, Reuters’in bu konudaki sorularına yanıt vermediler. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) sus parası ödenmesi ve başka ticari ilişkilerinden dolayı geçen ay Cohen’in evi, bürosu ve otel odasında arama yapmıştı.

Rusya, seçimlere müdahale ettiği yolunda ABD istihbarat kurumlarının vardığı sonucu reddediyor. Trump da seçim kampanyasında Rusya ile herhangi bir biçimde işbirliğine gidildiğini kabul etmiyor. Trump ayrıca Daniels ile ilişkisi olduğunu da reddediyor.