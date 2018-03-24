Trump’tan 1.3 trilyon dolarlık imza

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümete 30 Eylül’e kadar mali kaynak akışını devam ettirecek 1.3 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzaladı. Böylece hükümetin bu geceyarısı kapanması tehlikesi ortadan kalktı.

Beyaz Saray’da gazetecilere açıklama yapan Trump, içeriği konusunda hoşnut olmadığı birçok unsur bulunmasına rağmen, tasarının ordu harcamalarına ciddi artışlar getirdiğine dikkat çekti ve “ulusal güvenlik gereği” tasarıyı imzaladığını belirtti. Trump, “En yüksek görevim, Amerika’yı güvenli tutmak” ifadesini kullandı.

Ancak “böyle bir tasarıyı bir daha asla imzalamayacağı” uyarısında bulunan Trump, Kongre üyelerinin 2 bin 200 sayfalık dev boyuttaki tasarıyı gözden geçirmek için sadece birkaç saatlerinin olduğuna dikkat çekti ve bunu “saçma bir durum” olarak nitelendirdi. Trump, “Ancak ordumuzu fonlamak dışında bir seçeneğimiz yoktu” dedi.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre Trump, ordu harcamalarındaki artışın tarihin en büyüğü olduğunu kaydederek, ABD ordusunun “dünyadaki tüm ordulardan çok daha üstün olacağını” söyledi. Trump ayrıca, tasarının Meksika sınırına duvar inşası için talep ettiği miktarı karşılamasa da “ilk ön ödemeyi” sağlayacağını belirtti.

Senato'da bu sabah yapılan oylamada tasarı 32'ye karşı 65 oyla kabul edilerek Başkan Donald Trump'ın imzasına sunuldu. Tasarı Temsilciler Meclisi'nde de dün 167'ye karşı 256 oyla onaylanmıştı.

Trump bu sabah paylaştığı bir Twitter mesajında tasarıyı veto etmeyi düşündüğünü kaydetmişti. Tasarı, Trump'ın ordu bütçesini artırma sözünü yerine getiriyor ancak başkanın göçmenlik politikalarına kısıtlı fon ayırıyor.

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında yoğun müzakereler sonucu hazırlanan tasarı, ABD-Meksika sınırına inşa edilmesi planlanan duvarın 150 kilometresi ve fiziksel bariyerler için 1.6 milyar dolar aktarılmasını öngörüyor. Ancak bu rakam, Trump'ın talep ettiği miktarın 25 milyar dolar altında.

Tasarı, ülke genelindeki uyuşturucu salgınıyla mücadele için 4.6 milyar dolar ayırırken, Ulusal Sağlık Enstitüsü'ndeki tıbbi araştırmalara da 3 milyar dolarlık rekor düzeyde artış içeriyor. Kongre üyeleri ayrıca, silah satın alımlarında federal düzeydeki geçmiş tarama sisteminin güçlendirilmesi ve okullarda güvenliğin artırılması yönünde düzenlemeleri de tasarıya dahil etti.