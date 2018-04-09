Trump’tan Çin açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Çin'in ticaret engellerini aşacağını ve iki ülkenin fikri mülkiyet konusunda bir anlaşmaya varacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün sosyal medya üzerinden, Çin ile yaşanan vergi krizi hakkında açıklamada bulundu. İki ülke arasında yaşanan ticari engellerin aşılabileceğini söyleyen Trump, “Başkan Xi Jinping ile her zaman arkadaşız, ticaretle ilgili anlaşmazlığımız ne olursa olsun. Çin, ticaret engellerini alt edecektir. Çünkü yapılması gereken doğru şey bu olacak. Vergiler karşılıklı olacak ve fikri mülkiyet hakkında bir anlaşma yapılacaktır. İki ülkeyi de harika bir gelecek bekliyor” ifadelerini kullandı.

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Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta içerisinde, Çin’den yapılacak ithalata ek olarak 100 milyar dolar daha vergi uygulanmasının değerlendirilmesi talimatını vermesi iki ülke arasındaki tansiyonu yükseltmişti.

İHA

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