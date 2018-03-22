Trump’tan Çin’e 60 milyar dolarlık gümrük vergisi

ABD Başkanı Donald Trump Çin'den ülkesine ithal edilecek yüksek teknoloji ürünleri için 60 milyar dolarlık gümrük vergisi getiriyor.

Reuters’dan edinilen bilgilere göre, Çarşamba gününden beri Çin’den gelecek yatırımlar ve ithal mallarla ilgili bir yasanın hazırlığında olan ABD Başkanı Trump yeni bir ticaret yasasını onayladı. Yasaya göre artık Çin’li yatırımcılara ve Çin’den ithal edilecek mallara 60 milyar dolarlık bir gümrük vergisi kotası getirilecek.

TEKNOLOJİ CASUSLUĞUYLA DA MÜCADELE EDİLECEK

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Trump bugün Amerika saatiyle 12:30’da yasayı imzalayacak. Açıklamada getirilen yeni vergi ve ticaret düzenlemesinin, Çin’in Amerikan teknolojilerini çalmak için yaptığı casusluklarla mücadele edebilmek için olduğu da söylendi.