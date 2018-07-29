Trump’tan damada şok sözler: Çıka çıka bu çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka'nın eşi Jared Kushner'i danışmanı olarak görevlendirmesinin ardından başlayan tartışma yeni bir iddia ile alevlendi. New York Times, farklı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın kızı Ivanka'yı sporcu Tom Brady ile çıkmaya zorladığı fakat başaramadığı iddia edildi. Gazetenin haberinde Trump'ın, "Sonra bu geldi" ifadelerini kullanarak Kushner'den memnuniyetsiz olduğu aktarıldı.

ABD basını ortaya ilginç bir iddia attı… ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın çevresine sık sık damadından yakındığını yazan New York Times, Trump’ın damadı Jared Kushner yerine Trom Brady’i tercih ettiği ortaya çıktı.

Gazete farklı kaynaklara dayandırdığı haberinde, kızı Ivanka’nın o dönem bekar olan Amerikan futbol oyuncusu Tom Brady ile birlikte olmak için Donald Trump’ın baskı yaptığını yazarken, Ivanka’nın bunu istemediği ortaya çıktı. Kariyeri boyunca birçok şampiyonluk kazanan Brady daha sonra Brezilyalı manken Gisele Bündchen ile evlenmiş ve örnek bir aile tablosu oluşturmuştu.

Trump’ın yakın çevresine, “Benim damadım Tom Brady olabilirdi ama onun yerine elimde Jared Kushner var” diyerek esprili bir dille dert yandığı iddia edildi. Trump’ın eski eşi Ivana, 2017’de kaleme aldığı “Raising Trump” isimli kitapta, o dönemki eşinin, “Onunla mutlaka buluşmalısın” dediğini söyledi.