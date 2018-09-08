Trump’tan flaş açıklama: Heyecan verici!

Sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamayla Çin'i hedef alan ABD Başkanı Donald Trump, Apple ürünlerinin fiyatlarının artabileceğini belirtti. ABD Başkanı açıklamasında, "Çin’e getirebileceğimiz devasa gümrük vergileri sebebiyle Apple fiyatları artabilir" dedi.

ABD Başkanı Trump sıkça kullandığı sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden yine gündeme oturacak bir açıklamada bulundu.

“ÇİN YERİNE ABD’DE ÜRETİN”

Trump, “Çin’e getirebileceğimiz devasa gümrük vergileri sebebiyle Apple fiyatları artabilir. Ama sıfır vergi ve aslında vergi teşviğinin yolunu açabilecek kolay bir çözüm var. Mallarınızı Çin yerine ABD’de üretin. Yeni fabrikalar açmaya başlayın. Heyecan verici!” ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından Çin’e getirilen gümrük vergilerinin yeniden artması bekleniyor.