Trump’tan ‘görev tamam’ tweet’i

ABD önderliğindeki Fransa ve İngiltere'nin Suriye'deki askeri noktaları vurmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump bugün açıklamalarda bulundu. Twitter üzerinden bugün paylaşımda bulunan Trump, "Suriye operasyonu o kadar kusursuz tamamlandı ki sahte haber medyası sadece benim 'görev tamam' mesajımı paylaşabilidi" ifadesini kullandı.

Trump, 50 milyonu aşkın takipçisine bugün Suriye operasyonuyla ilgili mesaj gönderdi. Önceki gün ‘görev tamam’ diye mesaj paylaşan ABD Başkanı Donald Trump, bugün de operasyonun kusursuz tamamlandığını dile getirdi.

Trump, “Suriye operasyonu o kadar kusursuz tamamlandı ve o kadar isabetli gerçekleşti ki Sahte Haber Medyası’nın yapabildiği tek şey, benim ‘Görev tamamlandı’ mesajımı küçük düşürmeye uğraşmaktı. Bu kavramla uğraşacaklarını biliyordum fakat bence çok harika bir askeri terim bu. Bunu daha sık kullanmalıyız” dedi.