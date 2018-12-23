Trump’tan IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi McGurk istifasıyla ilgili açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü IŞİD'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'ün istifa etti. Bu kararın ardından açıklamalarda bulunan Trump, McGurk'ün istifasına atıfta bulunarak, kendisini tanımadığını ve görev süresinin bitmesine yakın bir zamanda istifa ederek ilgi çekmeye çalıştığını belirtti.

Trump, Twitter’dan, ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi kararı kapsamında görevinden istifa eden McGurk’e ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı açıklamasında, “Başkan Obama tarafından 2015’te atanan Brett McGurk’ü tanımıyorum. Şubatta görevinden ayrılıyordu ama şimdi istifa etti. Medya şovmeni. Yalan medya, hiçbir anlamı olmayan bu olayı büyütüyor” ifadelerini kullandı.

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ÇEKİLME KARARINI ELEŞTİRENLERE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Trump, Suriye’den çekilme kararına gelen eleştirilere de tepki göstererek, “Eğer Başkan Donald Trump yerine başka bir başkan Suriye’de DEAŞ’ın büyük bir kısmının yok edilmesinden sonra askerlerimizi sağlıklı ve mutlu bir şekilde eve getireceğini açıklasaydı, Amerika’nın en popüler kahramanı olurdu. Ama yalan medya bana gelince sert vuruyor. Çılgınlık.”

MATTİS DE HEDEFİNDEYDİ

Ayrıca, karara ilişkin görevinden istifa eden ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’e de değinen Trump, “Başkan Obama, Jim Mattis’i utanç verici bir şekilde kovduğunda ona ikinci bir şans verdim. Bazıları yapmamamı söylemişti ama yapmam gerektiğine inanmıştım. İlginç bir ilişki ama hiç sahip olmadığı kaynakları da verdim. Müttefikler önemlidir ama Amerika’yı suistimal edince değil.” değerlendirmesinde bulundu.

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KARARI BEĞENMEYİP İSTİFA ETMİŞTİ

IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi McGurk’ün, bağlı olduğu ABD Dışişleri Bakanlığındaki görevinden ayrıldığı belirtilöişti. McGurk’ün, kısa süre önce bakanlıkta yapılan bir toplantıda, “Suriye’den ayrılmanın mantıksız olacağını” söylediği ifade edilirken, Özel Temsilcinin, Trump’ın Suriye’den çekilme kararına katılmadığı gerekçesiyle istifa mektubunu Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya verdiği kaydedildi.

YPG/PKK’NIN KOMUTANLARIYLA POZ VERMİŞTİ

İstifa mektubunda, IŞİD’in bölgede hala aktif olduğunu ve terör örgütünün henüz tam olarak yenilmediğini ileri süren McGurk, çekilme kararının örgüte tekrar yayılması için alan sağlayabileceğini savundu. McGurk, eski Başkan Barack Obama tarafından IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi olarak atanmış, YPG/PKK’nın komutanlarıyla verdiği pozlar ve yaptığı açıklamalarla Türkiye’de zaman zaman tepkilere sebep olmuştu.

WASHİNGTON’DA SURİYE’DEN ÇEKİLME KRİZİ

Trump yönetiminin salı günü Suriye’deki ABD askerlerini ve diplomatlarını çekeceğini duyurması Washington’da büyük tartışmalara yol açtı. Bu tartışmalar sırasında uzun zamandır görevden ayrılacağı iddia edilen Savunma Bakanı Jim Mattis ve Trump’ın terör örgütü IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk istifa etti.

Trump, daha önce de Twitter’dan, “Suriye’den çekilmek bir sürpriz değil. Yıllardır bu konuda kampanya yürütüyorum ve altı ay önce çıkmak istediğimde bir süre daha kalmayı kabul ettim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri, DEAŞ’ın yerel düşmanlarıdır. Biz onların işini yapıyoruz. Eve gelme ve tekrar inşa etme zamanı” paylaşımında bulundu. AA