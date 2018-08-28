Trump’tan kafa karıştıran Brunson açıklaması: Savaşıyoruz, ilerleme kaydettik

ABD'de Kasım ayındaki ara seçimler öncesi sıkıntılı günler geçiren Başkan Donald Trump, dün akşam desteğini önemsediği Evanjelist cemaatini ağırladı. Burada FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan rahip Brunson hakkında konuşan Trump, "Rahip Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz ve ilerleme kaydettik" dedi.

ABD ve Türkiye arasında krize neden olan rahip Brunson hakkında Başkan Donald Trump tarafından kafaları karıştıran bir açıklama geldi. Trump dün akşam verdiği yemekte Evanjelist cemaatinin liderlerini ağırladı.

Liderlere yönelik bir konuşma yapan Trump, Türkiye’de FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargı süreci devam eden rahip Brunson’a değindi.

Ev hapsinde bulunan Brunson’ı geri getirmeye çalıştıklarını ve bunun için mücadele verdiklerini söyleyen Trump, “Birçok kötü şeyin olmasını önlüyoruz. Aralarında Kuzey Kore’deki bir rahip de olmak üzere rehineleri evlerine döndürdük. Rahip Brunson’ın serbest kalması için savaşıyoruz. Ve büyük ilerleme kaydettik” dedi.

Trump’ın bu sözleri davetliler tarafından coşkuyla alkışlanırken, ‘İlerleme kaydettik’ derken neyi kastettiği kafalarda soru işareti yarattı. Kasım ayındaki ara seçimler öncesi eski avukatının itirafçı olmasıyla sıkıntılı günler geçiren Trump, Evanjelist cemaatinin desteğine büyük önem veriyor.

“BEN ONDAN CASUSUM” DEMİŞTİ

Rahip Brunson’ın serbest bırakılması için geçtiğimiz aylarda sık sık çağrıda bulunan Trump, Brunson’ın iyi bir Hristiyan lideri olduğu söylerken “Ona casus diyorlar, ben ondan daha fazla casusumdur” ifadesiyle fitili ateşlemişti.

Temmuz ayındaki NATO zirvesinin ardından kriz patlak verirken, ABD, iki Türk bakana yaptırım uygulama kararı almış, bunu ekonomik yaptırımlar izlemişti.