Trump’tan kritik Kim Jong-un tweeti

ABD Başkanı Trump, bugün ABD basınında yer alan, "Pompeo, Kuzey Koreli yetkililerle görüştü" iddiasını Twitter üzerinden doğruladı. Trump, 50 milyonu aşkın takipçisine, "Mike Pompeo geçen hafta Kim Jong-un ile bir araya geldi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki gerilim azalmaya başladı. Son dönemde yıkıcı açıklamalar yerine yapıcı açıklamalarda bulunan Trump ve Kim Jong-un’a bağlı delegelerin yakın zamanda bir araya geldiği iddia edilmişti.

Bugün ABD basınında yer alan haberlerde ise Trump’ın yakın zaman önce Dışişleri Bakanlığı görevine aday gösterdiği Mike Pompeo’nun Kuzey Kore’ye gittiği iddia edilmişti. Trump, bugün Twitter’da milyonlarca takipçisine gelişmeyi doğruladı. Trump Twitter üzerinden, “Mike Pompeo geçen hafta Kim Jong-un ile buluştu. Görüşme çok akıcı geçti ve güzel bir ilişki oluştu. Zirvenin detayları üzerinde çalışılıyor. Nükleer silahların imha edilmesi hem Dünya için hem de Kuzey Kore için harika bir gelişme olacak” ifadesini kullandı.

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