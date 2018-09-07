Trump’tan o makaleyle ilgili ‘soruşturulsun’ çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, New York Times (NYT) gazetesindeki isimsiz makalesinde "Trump'a karşı içeriden bir direniş sergilediklerini" yazan kişinin kimliğinin Adalet Bakanlığı tarafından soruşturulması gerektiğini söyledi.

ABD’nin Montana eyaletinde düzenleyeceği mitinge giderken uçaktan basın mensuplarına açıklamalar yapan ABD Başkanı Trump, gündemdeki yerini koruyan NYT’deki isimsiz makaleyle ilgili eleştirilerini sürdürdü. Trump, NYT’nin söz konusu makaleyi basmasını “utanç verici” olarak nitelendirdi ve ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions’ın makalenin isimsiz yazarı hakkında soruşturma başlatması gerektiğini ifade etti.

GÖRMEK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Makaleyi “ulusal güvenlik meselesi” olarak tanımlayan Trump, makaleyi yayımlayan NYT gazetesine karşı nasıl bir adım atacağını ise hala değerlendirdiğini belirtti. Söz konusu kişinin kimliğini, hangi görevde ne yaptığını ve gazeteye neler verdiğini araştıracaklarını aktaran Trump, üst düzey bir yetkili çıkması halinde bu kişiyi kendisinin katıldığı herhangi bir toplantıda görmek istemediğini söyledi. Eleştirileri çok önemsemediğine işaret eden Trump, “Ben bunlarla başa çıkarım. Onlara karşı savaşırım, bunu yıllar içinde görmüş olmalısınız” dedi.

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ÜST DÜZEY KİŞİ GÖREVLİ OLDUĞU İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

Trump ayrıca, gazeteci Bob Woodward’un kendisi hakkında yazdığı kitapla ilgili eleştirilerini de sürdürdü. Trump, kitapta öne sürülen üslubun kendisiyle örtüşmediğini savunarak “Ben öyle konuşmam, beni tanıyorsunuz, o şekilde konuşmam. Kitap tam bir sahtekarlık.” dedi. NYT’de önceki gün “isimsiz” olarak yayımlanan “Trump yönetimi içindeki direnişin bir parçasıyım” başlıklı makaleyi kaleme alan kişinin Trump yönetimindeki üst düzey bir görevli olduğu ileri sürülmüştü. İmzasız makalede, “Trump’ın tam olarak anlayamadığı şey şu: Kendi yönetimindeki birçok üst düzey görevli, Başkanın gündeminin bazı kısımlarını ve kötü heveslerini bozmak için özenle çalışıyor. Bunu biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim.” ifadesine yer verilmişti.

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KORKAK BİR MAKALE

Makaleye tepki gösteren Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, yazıyı “korkak bir makale” olarak nitelemişti. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da makalenin yazarının derhal istifa etmesi gerektiğini belirtmişti. Makalenin ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı James Mattis ve Trump’ın Özel Kalem Müdürü John Kelly gibi Trump’a yakın birçok isim, makaleyi sert şekilde eleştiren ve metnin kendileri tarafından yazılmadığını savunan açıklamalar yapmıştı. AA