Son dakika: Trump’tan rahip Brunson mesajı!

Trump, “Pastor Brunson için çok çalıştık” (Working very hard on Pastor Brunson!) dedi.

Trump bu mesajından dakikalar sonra ikinci bir mesaj paylaşarak “Dileklerimiz ve dualarımız rahip Brunson’la, yakında evine güvenle dönmüş olacağını umuyoruz” dedi.

My thoughts and prayers are with Pastor Brunson, and we hope to have him safely back home soon!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Ekim 2018