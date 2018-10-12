Son dakika: Trump’tan rahip Brunson mesajı!

ABD Başkanı Donald Trump rahip Brunson'ın serbest bırakılma kararı açıklandıktan dakikalar sonra Twitter'dan bir mesaj paylaştı.

Trump, “Pastor Brunson için çok çalıştık” (Working very hard on Pastor Brunson!) dedi.

Working very hard on Pastor Brunson! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Ekim 2018

Trump bu mesajından dakikalar sonra ikinci bir mesaj paylaşarak “Dileklerimiz ve dualarımız rahip Brunson’la, yakında evine güvenle dönmüş olacağını umuyoruz” dedi.