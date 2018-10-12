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Son dakika: Trump’tan rahip Brunson mesajı!

ABD Başkanı Donald Trump rahip Brunson'ın serbest bırakılma kararı açıklandıktan dakikalar sonra Twitter'dan bir mesaj paylaştı.

android-time 16:51 12 Ekim 2018
Haberler Dünya
Son dakika: Trump’tan rahip Brunson mesajı!
ABD Başkanı Donald Trump rahip Brunson'ın serbest bırakılma kararı açıklandıktan dakikalar sonra Twitter'dan bir mesaj paylaştı.

Trump, “Pastor Brunson için çok çalıştık” (Working very hard on Pastor Brunson!) dedi.

Trump bu mesajından dakikalar sonra ikinci bir mesaj paylaşarak “Dileklerimiz ve dualarımız rahip Brunson’la, yakında evine güvenle dönmüş olacağını umuyoruz” dedi.

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Son güncelleme: android-time 17:5612.10.2018
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