Trump’tan Rusya çıkışı: Sorular çok kolaydı

Amerika’da 2016 başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Başkan Donald Trump özel yetkili savcı Robert Mueller’ın yürüttüğü soruşturma kapsamında kendisine yöneltilen soruları yazılı olarak cevapladı.

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklama yapan Trump soruları avukatlarının değil kendisinin cevapladığını söylerken, “Zorlanmadan kolayca cevapladım” dedi.

Trump yazılı cevapların ne zaman özel yetkili savcı Mueller'a gönderileceği konusunda bilgi paylaşmadı.

Kendisine yöneltilen soruların yalan beyan suçlamasıyla sonuçlanabilecek şekilde tasarlanmış olduğu imasında bulunan Trump, “Eminim hilelidir çünkü biliyorsunuz insanları yakalamaya uğraşıyorlar. Kötü niyetli insanlar varken soruların cevaplanması konusunda her zaman dikkatli olmalısınız” dedi.

Trump’ın hukuk ekibi bir süredir özel yetkili savcı Robert Mueller'ın ekibiyle Rusya soruşturması kapsamında Başkan'ın ifadesine nasıl başvurulacağı konusunda müzakere yürütüyordu.

ADALET BAKANI GERİLİMİ

Trump'ın Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı görevden alması ve göreve vekaleten Rusya soruşturmasına yönelik eleştirileriyle bilinen Matt Whitaker'ı atamasından sonra soruşturma sürecinde yaşanan gerilim daha da yükseldi. Demokrat Partili yetkililer ve bazı Cumhuriyetçi Partililer Whitaker atamasına ilişkin tepkilerini dile getirerek, Rusya soruşturmasının zarar görmemesi için bir yasa tasarısı önerisinde bulunmuştu. Ancak Senato Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Senatör Mitch McConnell tasarıyı engelledi.

Özel savcı Robert Mueller Trump'ın seçim kampanyasında görev yapan kişilerin 2016 başkanlık seçiminde Moskova ile işbirliği yapıp yapmadığını, Trump'ın hukuk dışına çıkarak soruşturmanın önünde engel teşkil edip etmediğini soruşturuyor.

Rusya soruşturması kapsamında bugüne kadar Trump'ın daha önce ekibinde yer alan bazı isimlere yönelik suçlamalar getirilmişti. Bu kişilerin arasında eski kampanya sorumlusu Paul Manafort ve eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn de vardı.