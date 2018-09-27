Trump’tan salonu buz kestiren çıkış: Buyrun Bay Kürt

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği günden beri üçüncü basın toplantısını yaptı ve bu basın toplantısı da, diğerleri gibi dünyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Trump, basın toplantısı sırasında kendisine Suriye ve Irak'taki Kürtlerin ABD ile ilişkileri konusunda soru soran muhabire 'Bay Kürt' diye seslendi. ABD Başkanı'nın bir gazeteciye etnik kimlik üzerinden hitapta bulunması ise, ABD'de 'etik ve üslup' tartışması başlattı.

Trump’ın ‘Bay Kürt’ diye hitap ettiği gazetecinin Kuzey Irak merkezli Rudaw TV muhabiri Rahim Rashidi olduğu ortaya çıkınca, pek çok Amerikalı Rashidi’ye Twitter adresinden “Başkan adına özür” mesajı gönderdi.

Ancak Rashidi gelen yüzlerce mesaja karşılık, Trump’ın kendisine ‘Bay Kürt’ diye seslenmesinden hiç rahatsızlık duymadığını vurgulayan bir mesaj yayınladı. Rashidi, “Trump’ın bana böyle hitap etmesine alınmadım. Kimsenin bana böyle hitap etmesine alınmam. Kürdüm ve bana Bay Kürt diye hitap edilmesini iltifat sayarım” dedi.

Trump, basın toplantısında ‘Bay Kürt’ diye seslendiği gazetecinin sorusuna karşılık, Kürtlere yardım etmeye devam edeceklerini belirtmiş, “IŞİD’le savaşırken binlerce Kürt öldü. Bunu unutmayacağız, bunu unutmayacağım. Bizimle birlikte öldüler, bizim için öldüler. Omuz omuza savaştık. Orası onların toprağı” demişti.

‘BANA GÜLMEDİLER, HEP BİRLİKTE GÜLDÜK EĞLENDİK’

ABD Başkanı Trump basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada kendi iktidarının iki yıldan az bir sürede Amerikan tarihindeki diğer yönetimlerden daha fazla başarı kaydettiği şeklindeki ifadelerine dünya liderlerinin gülerek karşılık vermesini de değerlendirdi. “Gülümsemeler duyduğunu” söyleyen Trump, “Bana gülmüyorlardı, biz hep beraber güldük. Eğlendik. Bu bana gülmeleri şeklinde değildi. Yine sahte medya ‘İnsanlar Başkan Trump’a güldü’ dedi. Onlar bana gülmemişlerdi. İnsanlar benimle iyi vakit geçirdi. Bunu birlikte yapıyorduk. İyi vakit geçirdik” diye konuştu.