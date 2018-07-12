Trump’tan Türkiye’ye F-35 desteği: Türkiye ABD için önemli

Beyaz Saray’ın mesajı ABD Senatosu’na bir mektupla iletildi. Beyaz Saray’ın Yönetim ve Bütçe direktörü Mick Mulvaney, Senato Ödenekler Komitesi Başkanı Richard Shelby’ye gönderdiği 9 Temmuz tarihli mektupta, ABD Kongresi’nin iki kanadı, Temsilciler Meclisi Ve Senato’nun Türkiye’ye F-35’lerin verilmemesi konusundaki tavrına dikkat çekti.
Mektupta, “Türkiye, önemli bir NATO müttefikidir. Aynı zamanda 2002’den beri, F-35 programında yer almaktadır. Beyaz Saray da Kongre’nin Türkiye’nin son dönemde yaptıkları konusundaki endişelerini paylaşmakla beraber, bu endişeleri giderecek şekilde Türkiye ile konuşmaya ket vuracak bir dilin kullanılmasına karşı çıkmaktadır” ifadesi kullanıldı.
ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, bütçe yasasına Türkiye’ye F-35 satışının durdurulmasına ilişkin bir madde koymuştu. Kongre’den geçen yasanın yürürlüğe girmesi için ABD Başkanı Donald Trump’ın da imzalaması gerekiyor. Yasa, Trump hala imzalamadığı için “tasarı” kapsamında yer alıyor ve imza sürecinde de tasarıda değişiklikler yapılması imkanı bulunuyor.