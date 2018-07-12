Trump’tan Türkiye’ye F-35 desteği: Türkiye ABD için önemli

Türkiye ile ABD Kongresi arasında yaşanan F-35 çatışmasına Beyaz Saray da dahil oldu. Beyaz Saray, Kongre'nin Türkiye'nin projenin başından beri içinde olduğu F-35 savaş uçaklarının verilmemesi konusunda aldığı kararlara karşı durarak, "Türkiye, ABD için önemli bir NATO müttefiki" mesajı verdi.

Beyaz Saray’ın mesajı ABD Senatosu’na bir mektupla iletildi. Beyaz Saray’ın Yönetim ve Bütçe direktörü Mick Mulvaney, Senato Ödenekler Komitesi Başkanı Richard Shelby’ye gönderdiği 9 Temmuz tarihli mektupta, ABD Kongresi’nin iki kanadı, Temsilciler Meclisi Ve Senato’nun Türkiye’ye F-35’lerin verilmemesi konusundaki tavrına dikkat çekti.

Mektupta, “Türkiye, önemli bir NATO müttefikidir. Aynı zamanda 2002’den beri, F-35 programında yer almaktadır. Beyaz Saray da Kongre’nin Türkiye’nin son dönemde yaptıkları konusundaki endişelerini paylaşmakla beraber, bu endişeleri giderecek şekilde Türkiye ile konuşmaya ket vuracak bir dilin kullanılmasına karşı çıkmaktadır” ifadesi kullanıldı.

ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu, bütçe yasasına Türkiye’ye F-35 satışının durdurulmasına ilişkin bir madde koymuştu. Kongre’den geçen yasanın yürürlüğe girmesi için ABD Başkanı Donald Trump’ın da imzalaması gerekiyor. Yasa, Trump hala imzalamadığı için “tasarı” kapsamında yer alıyor ve imza sürecinde de tasarıda değişiklikler yapılması imkanı bulunuyor.

F-35’LER İÇİN TÖREN YAPILDI, TESLİM EN ERKEN ÖNÜMÜZDEKİ YIL

Türkiye’nin ABD’den alacağı F-35 uçakları için üretici firma Haziran ayında teslimat konusunda sembolik bir tören düzenlemişti. Proje kapsamında, herhangi bir siyasi sorun olmaması halinde, uçakların en erken önümüzdeki yıl Türkiye’ye teslimi öngörülüyor. Ancak ABD Kongresi’nin “F-35 satışı durdurulsun” tavrında ısrar etmesi halinde, yapılacak bu teslimatın gecikmesi söz konusu olabilecek.