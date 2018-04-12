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Trump’tan yeni tweet

ABD Başkanı Trump, dün ortalığı ayağa kaldıran füze tweetlerinin ardından bugün yeni bir paylaşım daha yaptı. Trump attığı tweet'te, "Suriye'ye saldırının ne zaman gerçekleşeceğini asla söylemedim. Hemen de olabilir, olmaya da bilir!" dedi.

android-time 13:26 12 Nisan 2018
Haberler Dünya
Trump’tan yeni tweet
ABD Başkanı Trump, dün ortalığı ayağa kaldıran füze tweetlerinin ardından bugün yeni bir paylaşım daha yaptı. Trump attığı tweet'te, "Suriye'ye saldırının ne zaman gerçekleşeceğini asla söylemedim. Hemen de olabilir, olmaya da bilir!" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Suriye’ye yönelik askeri operasyonla ilgili açıklama yaptı. Trump, ‘Suriye’ye müdahaleyle ilgili herhangi bir tarih vermedim. Müdahale hemen olabilir de olmayabilir de. Başkanlığım döneminde ABD yönetimi IŞİD’le mücadele başta olmak üzere bir sürü önemli iş başardı. Nerede bizim ‘Teşekkürler Amerika’mız? ‘ ifadelerinde bulundu.

Son güncelleme: android-time 13:5112.04.2018
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