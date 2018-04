Trump’tan yeni tweet

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Suriye’ye yönelik askeri operasyonla ilgili açıklama yaptı. Trump, ‘Suriye’ye müdahaleyle ilgili herhangi bir tarih vermedim. Müdahale hemen olabilir de olmayabilir de. Başkanlığım döneminde ABD yönetimi IŞİD’le mücadele başta olmak üzere bir sürü önemli iş başardı. Nerede bizim ‘Teşekkürler Amerika’mız? ‘ ifadelerinde bulundu.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 Nisan 2018