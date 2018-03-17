TSK ‘vuruldu’ denilen hastanenin görüntülerini paylaştı

Uluslararası ajanslar dün "Türkiye'nin Afrin'de bir hastaneyi vurduğu ve ölenler olduğu" iddialarını duyurdu. TSK ise olayı dün twitter hesabından yalanlarken, bugün ise hastaneye ait güncel fotoğraflar ve video görüntüleriyle yalanı ortaya çıkardı.

Yerel kaynaklara dayandırılan ilk iddialarda Kürt Kızılay görevlilerinin hastanenin vurulduğunu doğruladığını ancak ölü veya yaralılara ilişkin bir bilgi verilmediği aktarılmıştı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin müdürü Rami Abdel Rahman, “Aralarında iki hamile kadının da olduğu 16 sivil hayatını kaybetti” demişti.

İngiliz Reuters haber ajansı da “hastane vuruldu” haberini Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin açıklamasına dayandırıyordu.

TSK ise dün o iddialarla ilgili twitter’dan yaptığı açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin’de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır. Zeytin Dalı Harekâtı sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir” ifadelerini kullandı.

Bugün ise yine twitter’dan yapılan paylaşımda “PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerince vurulduğu iddia edilen Afrin Hastanesinin 17 Mart 2018 saat 09.43 itibariyle durumuna ait görüntü” notuyla yalan ortaya çıkarıldı.