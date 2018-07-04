TSK’dan flaş Menbiç açıklaması: 9. devriye faaliyeti icra edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, TSK ve ABD’nin Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 04 Temmuz 2018'de, dokuzuncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra ettiği duyuruldu.
Geçtiğimiz haftalarda ABD ve Türkiye dışişleri bakanları bir araya gelmiş ve bu görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yol haritasının 4 Temmuz’u işaret ettiğini söyleyerek, bu tarihte teröristlerin bölgeden ayrılacağını açıklamıştı.