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Tsunami felaketinin bilançosu ağırlaşıyor: 373 ölü 1459 yaralı

Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının 373'e yükseldiği bildirildi.

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Haberler Dünya
Tsunami felaketinin bilançosu ağırlaşıyor: 373 ölü 1459 yaralı
Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda 22 Aralık'ta meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının 373'e yükseldiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, Sumatra ve Cava adaları arasında yer alan Sunda Boğazı’nda meydana gelen tsunamide yaşamını yitirenlerin sayısının 373’ye çıktığı, yaralı sayısının ise 1459 olduğu belirtildi.

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Reuters

Açıklamada 128 kişinin ise hala kayıp olduğu ifade edildi. Tahliye ve arama kurtarma çalışmaları devam ederken, henüz ulaşılamayan bölgelerde ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

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Reuters

Yetkililer, bölgedeki Anak Krakatau (Krakatau’nun Çocuğu) Yanardağı’ndaki volkanik hareketliliğin tsunamiye neden olduğunu açıklamıştı.

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Reuters

Anak Krakatau Yanardağı’ndaki faaliyetlerin artması üzerine eylül ayında bölgede en yüksek ikinci seviyede alarm verilmişti.

Reuters

Reuters

Sulawesi Adası’ndaki Palu Körfezi’nde 28 Eylül’de meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, 1500’e yakın kişinin de kayıp olduğu açıklanmıştı.

Reuters

Reuters

“Pasifik Ateş Çemberi” olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya’da, 26 Aralık 2004’te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucunda bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi hayatını kaybetmişti. AA

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