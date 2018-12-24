Tsunamide ölü sayısı her dakika artıyor… Kurtarma çalışmalarında görüntüler korkunç…

Endonezya'daki Anak Krakatau volkanının infilak etmesinden sonra Java ve Sumatra adalarında meydana gelen tsunamide can kaybı 280'e yükseldi.

Yetkililer, ağır makineler kullanan kurtarma ekiplerinin, elleriyle bile enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalıştıklarını söylediler. Cumartesi gecesi geç saatlerde hiç beklenmedik bir anda vuran tsunamide yüzlerce insan da yaralandı.

Tsunami sonrası 3,000’den fazla insan evlerini bırakarak yükseklere kaçtığı bölgede Salı gününe kadar deniz seviyesinin yüksek kalacağı uyarısı yapıldı.

Pasifik’te “Ateş Çemberi” olarak tanımlanan bölgede yer alan takımadalar son 10 yılda en büyük can kaybına yol açan felaketleri bir yılda yaşadı.

Temmuz ve Ağustos aylarında turistik Lombok adasını tahrip eden depremler ve Eylül ayındaki deprem ve ardından gelen tsunami toplam 2,000 kişinin ölümüne yol açmıştı. Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, ölü sayısındaki artışı doğrularken, yaralı sayısının bini aştığını ve birçok insanın hala kayıp olduğunu ifade etti.

Nugroho, ülkedeki birçok tsunami uyarı sisteminin bozulduğunu ya da çalındığını belirterek buna bir an önce çözüm bulunması gerektiğini de vurguladı.