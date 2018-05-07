Tunus’ta 7 yıl sonra ilk seçim… Belediye başkanı ilk kez kadın oldu

Yasemin Devrimi’nden 7 yıl sonra sandık başına giden Tunus’ta, Nahda Hareketinin oyların yüzde 33.8’ini almasıyla liste başındaki Suad İbrahim başkent Belediye Başkanlığına seçilen ilk kadın oldu.

Tunus, 2011 Yasemin Devrimi'nden 7 yıl sonra dün ilk kez belediye seçimleri için sandık başına giderek oy kullandı. Daha önce 4 kez ertelenen seçimde Nahda Hareketinin başkentteki oyların yüzde 33.8'ini almasıyla liste başındaki Suad İbrahim başkent Belediye Başkanlığına seçilen ilk kadın oldu.

Bir diğer parti Nida 25.8, demokratik Hareket 10.7, Sivil koalisyon ve Halkçı Cephe ortak listesi yüzde 6.8 oy aldı. Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, ülkenin tarihindeki ilk şeffaf yerel seçimlerde katılım oranının yüzde 33.7 olduğunu açıklayarak katılım oranını eleştirdi.

Şahid, katılım oranının düşük olması nedeniyle ülkedeki tüm siyasi aktörlere ders çıkarma çağrısında bulundu. Kesin seçim sonuçlarının 9 Mayıs'a kadar ilan edilmesi bekleniyor.