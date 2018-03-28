Turizm cennetinde Türk turiste motorcu gaspı

Son dönemde Türk turistlerin uğrak noktalarından biri olan Phuket'te korkunç bir olay yaşandı. Önceki gün motosiklet taksi sürücüsünü çağırdıktan sonra gitmek istediği yere binmek üzere araca atlayan 26 yaşındaki Bihter Uçar, saldırıya uğradı. Uçar'ın telefonu, nakit parası ve kredi kartı çalındı.

Turizm cenneti Phuket son dönemde Türk turistin de gözde lokasyonlarından biri. Fakat bu tatil beldesi, dün kötü bir olayla gündeme geldi. Phuket’e giden ve Patong’da bir motor-taksi çeviren 26 yaşındaki Bihter Uçar adeta kabus dolu bir gece yaşadı.

Serbest çalıştığı öğrenilen motosiklet taksi sürücüsüne yolu tarif ettikten sonra yola çıkan ikili bir süre yol aldı ve güvenlik kameralarına yansıdı. Fakat daha sonra kasklı ve özel kostümlü sürücü genç turiste saldırdı. Bihter Uçar’ı oteline götürmesi için anlaşan saldırgan sürücü, genç kadını gasp etti vedaha sonra Kathu’daki Bang Wad Reservoir’a bıraktı.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada Phuket polisi kısa süre içerisinde saldırganı yakaladı. Polis, Anurak Phaduangpon isimli serbest sürücünün 27 yaşında olduğunu ve Phang Ngalı olduğunu duyurdu. Genç turistin iPhone 6s’ini kredi kartlarını ve yaklaşık 500 TL parasını çaldığı açıklandı. Açıklama yapan yerel polis merkezinin üst düzey yetkilisi Peerayuth, “Gasptan dolayı ceza alacak ama soruşturma tamamlandıktan sonra diğer suçlardan da yargılanacak” açıklamasını yaptı. Yapılan açıklamada nakit para ve diğer kartların ele geçirildiği fakat iPhone’un bulunamadığı ifade edildi.