Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Turizmden sorumlu Alman yetkiliden çağrı: Tatile Türkiye’ye gidin

Alman hükümetinin turizmden sorumlu yetkilisi Thomas Bareiss, Almanya-Türkiye ilişkilerinde turizmin önemine dikkat çekti. Alman vatandaşlarına tatil için Türkiye'yi işaret eden Bareiss, kendisinin de kısa süre önce Türkiye'de tatil yaptığını söyledi.

android-time 14:12 17 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Turizmden sorumlu Alman yetkiliden çağrı: Tatile Türkiye’ye gidin
Alman hükümetinin turizmden sorumlu yetkilisi Thomas Bareiss, Almanya-Türkiye ilişkilerinde turizmin önemine dikkat çekti. Alman vatandaşlarına tatil için Türkiye'yi işaret eden Bareiss, kendisinin de kısa süre önce Türkiye'de tatil yaptığını söyledi.

Federal hükümetin Ekonomi Bakanlığı’na bağlı turizmden sorumlu yetkilisi Thomas Bareiss, Türkiye’deki krizin Almanları Türkiye’de tatil yapmaktan alıkoymaması gerektiğini belirtti.

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine konuşan Bareiss, “Bana göre Türkiye’de tatil yapmamak için hiçbir gerekçe bulunmuyor” diyerek kısa süre önce kendisinin de Türkiye’de tatil yaptığını belirtti.

Turizmin iki ülke arasında kişisel köprüler kurulmasını sağladığına dikkat çeken Bareiss, “Şu anda buna her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var” dedi.

Thomas Bareiss

Thomas Bareiss

“İstikrar ve ortaklığın Almanya’nın çıkarına olduğu kadar Türk halkının da çıkarına olduğunu” belirten Bareiss, Türk halkının misafirperverliğine de dikkat çekti.

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sonrasında Türkiye’de tatil yapan Almanların sayısında düşüş yaşanmıştı. Türkiye Turizm Bakanlığı Temmuz ayı sonunda açıkladığı verilerde, 2018 yılında Türkiye’ye seyahat eden Almanların sayısının yeniden artışa geçtiğini belirtmişti.

2018 yılı Haziran sonuna kadar Türkiye’ye bir önceki yıla oranla yüzde 18’lik bir artışla 451 bin Alman’ın seyahat ettiği belirtildi.

Son güncelleme: android-time 14:3917.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar