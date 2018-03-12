Türk dizilerini kaldırma talimatı Suudi Prens’ten geldi

Geçtiğimiz hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nde yayın yapan MBC'nin bünyesindeki tüm kanallara talimat göndererek Türk dizilerini yayından kaldırdığı açıklanmıştı. Washington Post, bu kararın arkasındaki sebepleri ortaya çıkardı.

Son dönemde özellikle Arap dünyasından Türkiye’ye yönelik saldırıların arttığı ve Katar kriziyle gerilimin arttığı Türkiye- Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerinin donma noktasına geldiği bir dönemde geçtiğimiz hafta yeni bir haber tartışma yaratmıştı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde İngilizce yayın yapan gazetelerden The National, geçtiğimiz hafta MBC’nin Türk dizilerini yayından kaldırmalarına yönelik talimatta bulunduğunu aktarmış fakat bu ani kararın arkasındaki nedenin ne olduğunun henüz bilinmediğini okuyucularına duyurmuştu.

MBC Group Sözcüsü Mazen Hayek geçtiğimiz hafta, “MBC de dahil olmak üzere birçok Arap ülkesinde Türk dizilerinin yayından kaldırılmasına yönelik bazı medya gruplarını ilgilendiren bir karar alındı” demişti. Toplam 6 Türk dizisinin yayından kaldırılmasının arkasındaki sır perdesini ise Dünya’nın en prestijli gazetelerinden Washington Post araladı.

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Washington Post, MBC’nin Başkanı Waleed el-İbrahim’in Suudi Arabistan’da gözaltına alınan iş adamları ve siyasetçiler arasında olduğunu aktarırken, “Ritz Carlton’dan geçtiğimiz Ocak ayında serbest kaldı ama henüz Dubai’ye gitmedi. Geçtiğimiz haftalarda MCB temsilcileri Clifford Chance avukatlarıyla bir araya gelerek İbrahim’in yüzde 40 hissesini bırakması konusunda anlaşma sağladı. Bu iddiayı anlaşmayla yakından ilgili olan iki yetkili aktardı” ifadesini kullandı.

Washington Post’un haberinde, 6 popüler Türk dizisinin sonlandırmasının sebeplerinden biri olarak bu dizilerin maliyetinin 25 milyon dolar olması gösterilirken, “Suudi hükümetinin arası Türkiye ile Katar dolayısıyla iyi değil. Konuyla ilgili kişiler, Türk dizilerinin bitirilme sebebinin Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yakın üst düzey bir yetkiliden geldiğini söyledi” ifadesi yer aldı.

NETFLIX KARARI DESTEKLEMİYOR

Bu gelişmenin ardından The National gazetesi, online yayın platformu Netflix’in yayın politikasını değiştirmeyeceğini duyurdu. Netflix’in Birleşik Arap Emirlikleri bölümü, “MBC’nin kararı bizi etkilemiyor” derken Netflix’in bölgede yaklaşık 20 Türk dizisi yayınlandığı ve bunlar arasında Muhteşem Yüzyıl ve Ezel de olduğu belirtildi. Öte yandan The National’ın haberinde Vatanım Sensin’in bölgedeki izleyicilerinin bu gelişmeden dolayı çok mutsuz olduğu belirtildi. Gazetenin haberinde dizinin yarıda kalmasından dolayı izleyiciler arasında büyük tepkiye sebep olduğu aktarıldı.