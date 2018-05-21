Türk dostu Yunan belediye başkanı ülkeyi ikiye böldü

Dün Yunanistan'da Selanik Belediye Başkanı Yiannis Boutaris'e linç girişimi sadece Yunanistan'ın değil dünya basınının da gündemine oturdu. Türkiye ile Yunanistan arasında dostane ilişkiler olması ve her fırsatta iki ülkenin yakın olması gerektiğini açıklayan Boutaris'e saldıran gruptan 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan birinin ifadesinde, "Türkiye ile dost olmamızla ilgili bir şeyler söylediği için öfkeliydim" dediği ortaya çıktı.

Son dönemde Atina ile Ankara arasındaki gerilim tarafların karşılıklı açıklama ve demeçleriyle yükselirken, bu dönemde itidal çağrısı yapan sayılı Yunan’dan biri olan Selanik Belediye Başkanı Yiannis Boutaris, ülke gündeminde. Fakat Türkiye sempatisiyle bilinen Boutaris’in ülke ve hatta dünya gündeminde olmasının sebebi korkunç bir saldırı. Dün Birinci Dünya Savaşı’nda ölen Yunanlar için düzenlenen “Sözde Pontus Soykırımı”nı anma etkinliğine katılan Boutaris orada aşırı sağcı grubun saldırısına uğradı.

Saldırı görüntüleri Yunan basınında ve sosyal medyada yayılırken, 75 yaşındaki siyasetçi ayağından yaralandı. Boutaris, “Bir kabus gibiydi. Benim her yerime vurdular, yumruklarıyla ayaklarıyla” derken, yaşadığı saldırının şokunu üzerinden atamadığını dile getirdi. Hastanede tedavi olduktan sonra bir gece müşade altında kalan Boutaris’e düzenlenen saldırı polisi harekete geçirdi. Olayla ilgili bir soruşturma başlatan Yunan polisi iki saldırganı yakaladı.

“İnsanlık ve Türk-Yunan dostluğu ölmüş” dedirtten saldırıyı yapanlardan birinin sicilinde hırsızlık da olan 36 yaşındaki bir adam olduğu belirtilirken, 20 yaşındaki diğer saldırganın ifadeleri ise ırkçılığın ve şiddete meyilli olmanın ne kadar küçük yaşlarda başladığını gözler önüne serdi.

“HAİNLERİN KADERİ”

İsmi açıklanmayan 20 yaşındaki saldırganın ifadesinde, “Boutaris’in yakın zamanda Türkiye ile dostane bir ilişkisi olması taraftarı olduğunu söylemesinden dolayı öfkelendim” dediği belirtildi.

Yunan polisi olayla ilgili daha fazla gözaltıların olacağını aktarırken, bu saldırı Yunanistan’ı da ikiye böldü. Ülkede merkez sağın muhalefet partisi Yeni Demokratsi’nin üyesi olan Mycenae-Argos Belediye Başkanı Dimitris Kabosos sosyal medya üzerinden, “HAİNLERİN kaderi bu” derken, çok sayıda sağcı ve solcu siyasetçi saldırıyı destekleyen açıklamalarda bulundu.

Fakat geçmişte bir şarap üreticisi olan ve 2010’da yapılan seçimlerle belediye başkanı olan Boutaris’i destekleyenler de bu Çarşamba günü, Selanik’in en ikonik yapılarından biri olan ve Osmanlı döneminde inşa edilen Beyaz Kule’de bir miting düzenleneceğini açıkladı.