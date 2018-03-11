Türk mahallesinde skandal video

Macar siyasetinin önemli isimlerinden biri olan Devlet Bakanı Janos Lazar geçtiğimiz günlerde Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gitti ve bir video hazırladı. Türk ve göçmenlerin yoğun yaşadığı bölgede çekilen videoda, "Bakın işte bizim muhalefet Macaristan'a göçmenlerin gelmesine izin vermek istiyor. Bu gerçekleşirse bizim şehirlerimiz de böyle olacak" dedi.

Sosyal medyada yayınlanan videoda siyasetçi, Viyana’nın göçmenler nedeniyle kötü ve yaşanılmaz bir şehir haline geldiğini öne sürdü. Özellikle Türklerin ve Müslümanların yaşadığı mahallelerde dolaşan Lazar, “Bakın işte bizim muhalefet Macaristan’a göçmenlerin serbestçe gelmesine izin vermek istiyor. Bu gerçekleşirse bizim şehirlerimiz de böyle olacak” dedi.

Lazar kameraya, “Viyana’da göçmenlerin yaşadığı bölgedeyiz. 20 yıl önce bu bölgede bir tek göçmen bile yoktu. Bugün bu bölgede toplumun hayatını göçmenler belirliyor. Viyana’da beyaz Viyanalı çocuğun olmadığı sadece Müslüman ve Ortadoğulu göçmenlerin çocuklarının gittiği birçok okul var. Beyaz Hıristiyan Avusturyalıların terk ettiği bu bölgenin yönetimini göçmenler almışlar. Bu göçmenler şehrin eski yüzünü tamamen değiştiriyorlar. Burada da görüldüğü gibi sokaklar daha kirli, çevre daha fakir ve suç oranı çok daha fazla” diyor.

TARTIŞMA YARATTI

Macar hükümetinin bir üyesinin bir başka ülke ile ilgili olarak böyle bir video hazırlayıp yayınlaması hemen iki ülkenin en önemli haberlerinden biri haline geldi. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz gazetecilerin bir sorusu üzerine videoyu görmediğini ancak ilişkilerde karşılıklı saygının temel olması gerektiğini vurguladı.

Macar Başbakanı Viktor Orban ise, Lazar’ın video mesajıyla önemli bir noktaya işaret ettiğini söyledi. Avusturyalı siyasetçiler ve basın tarafından Macar bakana verilen cevap genellikle “Viyana Avrupa’nın en yaşanılabilir şehirleri sıralamasında ilk üçe giriyor, siz kendi şehirlerinize bakın” şeklindeydi.

Macar göçmen işçilerin en çok yerleşip çalıştığı şehirlerden biri olan Viyana’da, Macaristan’daki genel seçimler öncesinde propaganda yapmak isteyen Lazar’ın Avusturya ile Macaristan ilişkisine zarar verdiği yorumları yapıldı.