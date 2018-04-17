Türk müteahhit Hollanda’yı ayağa kaldırdı

Hollanda'nın Deventer kentindeki 200 yıllık sinagogun Türk iş insanı Ayhan Şahin'e satılması ve buranın bir kafe olacağının açıklaması ülkede tepki çekti. Yerel basın, Deventerlilerin bu durumdan hoşnutsuz olduğunu dile getirdi.

Türk asıllı Hollandalı iş insanı ve müteahhit Ayhan Şahin’in Ocak ayında bir sinagogu satın aldığı ortaya çıktı. De Stentor gazetesinin haberinde, Hollanda’nın doğusundaki Beth Shoshanna sinagogunun 1811 yılında inşa edildiği ifade edilirken bu haber Hollanda’da tartışma yarattı.

Neo Moorish tarzında inşa edilen sinagogun yakın zamanda yerel bir kiliseye satıldığı ve daha sonra Şahin tarafından satın alındığı aktarılırken, bölgedeki Yahudi cemaatinin lideri Tom Furstenberg, “Eğer belediye Şahin’in planını uygularsa bu tam bir skandal olur” dedi. Bölgedeki Yahudiler, ibadet edecek bir alanları olmadığını söylerken, Şahin de yerel basına konuştu.

Şahin, “Singagogu bir lokantaya dönüştürme projem çok ilginç ve birçok insanı buraya çekecektir. Bölgedeki Yahudilerin ibadet edecek alanları olmadığını duyduğum için üzgünüm. Eğer kiranın tamamını öderlerse Yahudi cemaati binayı kullanmaya devam edebilir” dedi.