Türk sanatçıya, İngiltere’de büyük ayıp

Basılı medya ve yerleştirme çalışmalarıyla bilinen Türk sanatçı Banu Cennetoğlu'nun İngiltere'deki sanat eseri vandalların saldırısına uğradı... 2013'ten beri Avrupa'ya gelen fakat burada yaşadığı zorluklar sonucunda hayatını kaybeden göçmen, mülteci ve ilticacıların isimlerinin yer aldığı listeyi Liverpool Bienali kapsamında duvarlara asan Cennetoğlu'nun eseri parçalara ayrıldı.

İngiltere’nin önemli etkinliklerinden Liverpool Bienali’nde Türk sanatçının eseri vandalların saldırısına maruz kaldı… Kariyeri boyunca dünyanın farklı ülkelerinde çalışan ve işleri birçok prestijli etkinlikte yer alan Banu Cennetoğlu’nun İngiltere’de gerçekleşen Liverpool Bienali için yaptığı The List (Liste) isimli sanat eseri bazı sanat ve göçmen düşmanı insanlar tarafından yırtıldı.

Avrupa Birliği sınırlarından geçmeye çalışırken hayatını kaybeden insanların insan hakları örgütlerince tutulan herkese açık listesinin kamusal alandaki görünürlüğünü artırmayı amaçlayan Cennetoğlu’nun lsitesinde 30.000’i aşkın insanın ismi yer alıyordu. Avrupa’ya yeni bir hayat ve yeni bir düzen umuduyla gelen göçmen, mülteci ve ilticacının ülkeye alınmaması dolayısıyla hayatını kaybetmesiyle başlattığı sanat eserinde 34.361 kişinin adı vardı.

Bienal kapsamında Great George Street’te isimlerin yer aldığı posterleri metrelerce uzunluğundaki duvara yerleştiren Cennetoğlu’nun sanat eseri farklı yerlerden yırtıldı. Yetkililer saldırganların kim olduğunu bulmaya çalışıyor. Cennetoğlu, 2007’den beri Liste projesine devam ederken aynı eser Berlin, Basel, Atina ve İstanbul’da sanat meraklıların karşısına çıkmış ama hiçbir saldırıya uğramamıştı.