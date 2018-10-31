Türk yetkililer Washington Post’a konuştu: Suudi savcı iş birliği için gelmedi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturması kapsamında İstanbul'a gelen Suudi Başsavcı Suud Muceb'le ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Türk yetkililer yine yabancı basına konuşmayı tercih ederken, Washington Post'un haberinde Muceb'in İstanbul'a iş birliği için gelmediği belirtildi.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması için Türkiye'ye gelen Suudi Arabistan Başsavcısı Suud El Muceb, İstanbul'daki incelemelerini tamamladı. Ülkesine dönmeye hazırlanan Muceb son olarak Atatürk Havalimanı’na giderken görüntülendi.

Muceb Türkiye’den ayrılmadan önce Kaşıkçı’nın yazılarının yayınlandığı Washington Post gazetesinde çarpıcı bir iddia yer aldı. İsmini vermeyen bir Türk yetkili gazeteye konuşurken, Muceb’in İstanbul’daki temaslarını değerlendirdi.

Haberde, “Suudi savcı soruşturmayla ilgili iş birliği yapmaya dair bir izlenim oluşturmadı. Kaşıkçı’nın faillerine dair Türk yönetiminin elinde ne tür deliller olduğuyla yakından ilgileniyordu” ifadeleri yer aldı.

Suudi savcının, Kaşıkçı’nın cesedinin nerede olduğu ya da yerel işbirlikçinin kim olduğuna ilişkin hiçbir bilgi de paylaşmadığı belirtildi.