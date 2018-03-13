Türkiye-ABD uzlaştı… YPG çekiliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve Türkiye'nin Menbiç konusunda anlaştığını söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG bölgeden çekilecek. ABD'nin Kürtlere verdiği silahları teslim etmesi izlenecek" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Menbiç konusunda ABD ile yapılan görüşmede terör örgütü YPG'nin Türkyie ve ABD gözleminde çekileceğini aktardı.

ABD ile yapılan Suriye görüşmelerinin detaylarını paylaşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, terör örgütü YPG’nin Menbiç’ten çekilmesinin ardından bölgede güvenliği Türk ve ABD askerlerinin sağlayacağını söylerken, “YPG’nin çekilmesine iki ülke nezaret edecek. ABD’nin YPG’ye verdiği silahları geri toplaması konusunu da gözlemleyeceğiz” dedi. Dışişleri Bakanı, ABD ve Türkiye’den heyetlerin Suriye’nin Menbiç bölgesi için yol haritasına 19 Mart’ta karar verileceğini söylerken Menbiç’te uygulanacak modelin Suriye’deki diğer bölgelere de uygulanabileceğinin sinyalini verdi. Detaylar geliyor…