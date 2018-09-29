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Türkiye-ABD arasında yılan hikayesine döndü… İlk kez düştü

Türkiye'nin proje ortağı olduğu ve ABD ile Türkiye arasında teslimatı yılan hikayesine dönen F-35 uçaklarıyla ilgili bir haber gündeme bomba gibi düştü. ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-35B tipi 5'inci nesil savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilot koltuk fırlatarak kurtulurken, bu kaza F-35'lerin ilk kez düştüğü kaza olarak kayıtlara geçti.

Sozcu.com.tr
android-time 08:27 29 Eylül 2018
Haberler Dünya
Türkiye-ABD arasında yılan hikayesine döndü… İlk kez düştü
Türkiye'nin proje ortağı olduğu ve ABD ile Türkiye arasında teslimatı yılan hikayesine dönen F-35 uçaklarıyla ilgili bir haber gündeme bomba gibi düştü. ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-35B tipi 5'inci nesil savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilot koltuk fırlatarak kurtulurken, bu kaza F-35'lerin ilk kez düştüğü kaza olarak kayıtlara geçti.

ABD medyasının askeri yetkililere dayandırdığı haberlerde, dün Güney Carolina eyaletinde bulunan Deniz Piyadeleri'ne ait Beaufort Hava Üssü'nden kalkan uçakla, üsse 8 kilometre mesafede bağlantının kesildiği belirtildi.

Kazanın ardından uçağın düştüğü bölgeden dumanlar yükseldi.

Kazanın ardından uçağın düştüğü bölgeden dumanlar yükseldi.

Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçaktan atladığı kaydedilirken, pilotun sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Bunun yeni nesil F-35B uçaklarının ilk kazası olduğuna da dikkat çekilirken, dikey kalkış ve iniş yapabilen F-35B uçaklarında birçok teknik arızanın söz konusu olduğu iddia ediliyor.

Ekim 2016'da yine aynı üsten havalanan bir F-35B'nin motorunda yangın çıkmış ve pilot üsse zorunlu iniş yaparak düşmekten son anda kurtulmuştu. ABD ordusuna ait F-35B savaş uçağı bu hafta ilk kez Afganistan'da bir Taliban hedefine yönelik hava saldırısında kullanılmıştı.

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Son güncelleme: android-time 09:1729.09.2018
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