Türkiye-ABD arasında yılan hikayesine döndü… İlk kez düştü

Türkiye'nin proje ortağı olduğu ve ABD ile Türkiye arasında teslimatı yılan hikayesine dönen F-35 uçaklarıyla ilgili bir haber gündeme bomba gibi düştü. ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-35B tipi 5'inci nesil savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü. Pilot koltuk fırlatarak kurtulurken, bu kaza F-35'lerin ilk kez düştüğü kaza olarak kayıtlara geçti.

ABD medyasının askeri yetkililere dayandırdığı haberlerde, dün Güney Carolina eyaletinde bulunan Deniz Piyadeleri'ne ait Beaufort Hava Üssü'nden kalkan uçakla, üsse 8 kilometre mesafede bağlantının kesildiği belirtildi.

Pilotun koltuk fırlatma yöntemi ile uçaktan atladığı kaydedilirken, pilotun sağlık durumuna ilişkin ise herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Bunun yeni nesil F-35B uçaklarının ilk kazası olduğuna da dikkat çekilirken, dikey kalkış ve iniş yapabilen F-35B uçaklarında birçok teknik arızanın söz konusu olduğu iddia ediliyor.

Ekim 2016'da yine aynı üsten havalanan bir F-35B'nin motorunda yangın çıkmış ve pilot üsse zorunlu iniş yaparak düşmekten son anda kurtulmuştu. ABD ordusuna ait F-35B savaş uçağı bu hafta ilk kez Afganistan'da bir Taliban hedefine yönelik hava saldırısında kullanılmıştı.