Türkiye ABD’yi yalanladı: Menbiç’te anlaştık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD tarafından doğrulanmayan Menbiç anlaşmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Menbiç konusunda son dönemde ABD ile yoğun müzakereler yapıldığını söyleyen Kalın, "Genel bir anlaşmaya vardık. Şimdi bu anlaşmanın uygulanmasını bekliyoruz. Eğer uygulanırsa, ABD ile karşı karşıya gelmemiş olacağız" dedi.

Kalın, Al Jazeera English kanalında Afrin’de yaşanan gelişmeleri ve YPG’nin bulunduğu Menbiç’te neler olacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sputnik’te yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı’nın “Henüz bir anlaşma yok” dediği Menbiç hakkında Kalın’dan farklı bir bilgilendirme geldi. Kalın’ın ifadelerine göre Menbiç konusunda Türkiye ve ABD anlaşma sağladı ve şu an için anlaşmanın uygulanması bekleniyor.

‘AFRİN HAREKATI ÖNCESİ KOORDİNE İÇİNDEYDİK’

Kalın, Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, Türkiye’nin Rusya ve ABD ile ne tür temaslarda bulunduğuna dair soruya, “Suriye’de bölgenin gerçekleri göz önünde bulundurulduğunda, orada attığınız her adımı koordine etmeniz gerektiği açıktır. Biz DEAŞ ile mücadele için kurulan uluslararası koalisyonunun bir parçasıyız. Koalisyonun bir parçası olarak ABD, İngiltere ve diğer koalisyon ülkeleriyle Cerablus bölgesinde ve diğer yerlerde bir dizi harekatta bulunduk. Fırat Kalkanı Harekatını başlatmadan önce de koordinasyon halindeydik. Afrin’de Zeytin Dalı Harekatı’nı başlatmadan önce de Ruslar, İranlılar, ABD’liler ve uluslararası koalisyon ile koordinasyon içindeydik. Bugüne kadar başarılı olduk. Sivil kayıplardan kaçındık, şimdiye kadar harekatımızın amacına ilişkin tüm süreç şeffaf ilerledi” ifadelerini kullandı.

‘MENBİÇ’LE İLGİLİ GÖRÜŞME HALİNDEYİZ’

Türkiye’nin Menbiç’e yönelik nasıl bir yol izleyeceği ve bununla ilgili ABD ile görüşmelerin ne aşamada olduğu sorularına ise Kalın, şu cevabı verdi:

“Menbiç’te yapılması gereken her şeye dair zaten müzakerelerde bulunduk. Geçen iki yıl boyunca ABD’deki iki yönetimle de, hem Obama hem de Trump yönetimiyle, PYD/YPG unsurlarının, teröristlerin Menbiç’ten çıkarılmasına ilişkin görüşme halindeyiz. Çünkü Menbiç çok az Kürt’ün oturduğu bir Arap kentidir. Bu konu, Kürtlerle değil, PYD/YPG terörist unsurların Menbiç’ten çıkarılması ve Fırat’ın doğusuna çekilmesiyle alakalı.”

‘BU UNSURLARIN BÖLGEDEN ÇEKİLMESİNİ BEKLİYORUZ’

Uzun süredir bu anlaşmanın masada olduğuna ve son üç haftadır ABD’nin görevden alınan halen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Raymond McMaster ve diğer ABD yetkilileriyle yoğun temaslar yürütüldüğüne dikkati çeken Kalın, “Genel bir anlaşmaya vardık. Şimdi bu anlaşmanın uygulanmasını bekliyoruz. Eğer bu anlaşma uygulanırsa, ABD ile karşı karşıya gelmemiş olacağız. Şimdi, Amerikalıların Rakka operasyonu tamamlandığında söylediği gibi, bu unsurları bölgeden çekmesini bekliyoruz” dedi.

‘ANLAŞMALARIN DEVAM ETMESİNİ UMUYORUZ’

Kalın, ABD’deki Dışişleri Bakanı değişikliğinin Türkiye-ABD ilişkilerine nasıl yansıyacağına ilişkin, “Devlet işlerinde devamlılık esastır. Bakanlar, yetkililer değişebilir ama kilit politikaların aynı kalması beklenir. ABD’li mevkidaşlarımızla vardığımız anlaşmaların devam etmesini umuyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Tillerson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirmişti ancak görüşmede kayıt yapılmamıştı. Kayıt altına alınmayan görüşme eleştirilere sebep olmuştu.

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