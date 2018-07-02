Türkiye ile İsviçre arasındaki mülteci farkı

Resmi rakamlara göre dünyanın en zengin ikinci ülkesi olan İsviçre, önceki gün herkesi şaşkına çeviren bir karar aldı. Bütün dünyanın son dönemde bir numaralı konusu olan mülteci sorununda anlaşma olmasına rağmen İsviçre bundan böyle Yunanistan ve İtalya'dan mülteci almayacağını ilan etti. İsviçre'nin toplam 1481 mülteci kabul ettiği açıklanırken, milli geliri İsviçre'nin 8 kat altında olan Türkiye tam 3 milyon 570 bin 352 mülteciye ev sahipliği yapıyor. Sonuç ortada...

Dünyanın en zengin ikinci ülkesi İsviçre. Son rakamlara göre kişi başına düşen milli geliri 80 bin 190 dolar. Dünya Bankası’nın yayınladığı 2017 yılı listesinde İsviçre 2. iken biz 62. sıradayız. Kişi başına düşen milli gelirimiz orada 10 bin 541 dolar gözüküyor. “Ne var bunda onlar çok zengin, biz altlardayız işte” diyebilirsiniz, ama işin gerçeği pek öyle değil.

Bu çok çok zengin ülkenin hükümeti dün bir karar aldı. Karara göre bundan böyle anlaşma olmasına rağmen Yunanistan ve İtalya’dan mülteci kabul etmeyecek! Bugüne değin kabul ettiği mültecilere ayırdığı paralar yüzünden ülke ekonomisi sarsılmış olmalı ki, dünyanın ikinci zengini İsviçre, “Artık mülteci alamayacağım” dedi.

Peki, İsviçre’nin bugüne kadar aldığı mülteci sayısı kaç? Hemen söyleyelim: İtalya’dan 902 (yazı ile dokuz yüz iki), Yunanistan’dan ise 579 (yazı ile beş yüz yetmiş dokuz)…

Şimdi haberin kapağında yaptığımız hesabı açalım…

80 bin 190 dolarlık kişi başına geliri ile dünyanın en zengin ikinci ülkesi bin 481 mülteci kabul etmiş. Kişi başına düşen milli geliri 10 bin dolar civarındaki bizim güzel ve yalnız ülkemiz ise Mülteciler Derneği’nin 2018 verilerine göre açıkladığı rakamla 3 milyon 570 bin 352 mülteciyi topraklarında bağrına basmış. 3.570.352’den İsviçre’nin aldığı mülteci rakamını 1481’i çıkarınca 3 milyon 568 bin 871 mülteci kalıyor. Zenginlikte dünya listesinde 62’nci olan Türkiye, mülteci zenginliğinde İsviçre’ye bu sonuç kadar fark atıyor.

Dünya’da ve Avrupa’da yaşanan bu trajikomiklik ve İsviçre’nin kararı İtalya ile Yunanistan’ı da panikletti. Yunanistan’ın AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos, 2017’de kabul edilen plana göre İsviçre’nin ülkesinden 1500 mülteci alacağını açıklamasına karşın, yeni kararı şaşkınlıkla karşıladıklarını söyledi.