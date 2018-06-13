Türkiye, İran ve Rusya, Suriye anayasası için toplanıyor

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türkiye, İran ve Rusya'nın, Suriye anayasası için Cenevre'de bir araya geleceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türkiye, İran ve Rusya’dan yetkililerin, BM yetkilileri ile 18-19 Haziran’da Cenevre’de Suriye anayasa komitesinin oluşturulmasını istişare etmek üzere bir araya geleceklerini açıkladı.

Reuters’ın geçtiği habere göre, Mistura’nın bu süreçle ilgili konuları görüşmek üzere başka ülkelere de davet göndereceği belirtildi.

Suriye’nin yeni anayasasını kaleme alacak komitenin üyelerini de Mistura’nın seçmesi öngörülüyor. Yeni anayasanın savaş sonrasındaki siyasi reform süreci kapsamında yapılacak seçimler için ilk adımı oluşturması öngörülüyor.