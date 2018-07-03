Türkiye PKK’yla mücadele ederken İran’dan kritik hamle

Türkiye'nin Kuzey Irak'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonları devam ederken, İran'dan da kritik bir hamle geldi. Tahran yönetimi Türkiye-Irak-İran sınırının kesiştiği bölgenin hemen altında yer alan Hacı Omran bölgesinde iki kilometrelik "insansız bölge" oluşturmak için hazırlıklara başladı.

İran’ın son hamlesine ilişkin haber, Kuzey Irak’taki medya organlarından geldi. Kurdistan 24, İran’ın güvenlik gerekçeleriyle Irak ile olan sınırında 2 kilometrelik “insansız bölge” oluşturmak için sınır boyunda yaşayan Irak vatandaşlarına “bölgeyi terk etmeleri, aksi halde vurulacaklarına” ilişkin ültimatom verdi. Haberde, İran’ın bölgede yaşayanlardan üç gün içinde sınır bölgesinin 2 kilometrelik alanını terk etmeleri çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Bölgede yaşayanlar ise, soruna çözüm için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkililerine ve Irak merkezi hükümetine başvurdular. Ancak İran ile Irak arasındaki temaslardan henüz konu hakkında net bir sonuç çıkmadığı açıklandı. Kuzey Irak kaynakları, bölgede yaklaşık 50 ailenin yaşadığını ifade ettiler.