Türkiye-Yunanistan gerilimi İngiliz basınında

İngiltere'nin prestijli gazetelerinden The Guardian, 15 Temmuz darbe girişimine katılmakla suçlanan firari askerlerin serbest bırakılmasının ardından, Türk-Yunan ilişkilerinde gerilimin arttığını ve Türkiye'nin dün savaş uçaklarını Yunan hava sahasında uçurduğunu belirtiyor.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, “Türkiye Yunanistan’ı öfkeyle teröristleri barındırmakla suçlarken, F-16’lar Ege adaları üzerinde 20 dakika alçaktan uçuş yaptı” diyen Guardian, Ankara’nın darbe girişiminde yer almakla suçladığı askerleri bulmaya ant içtiğini söylüyor.

Gazete, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın “Ne yaparlarsa yapsınlar darbeci FETÖ’cü askerleri bulmak, onları paketleyip Türkiye’ye getirmek bizim vazifemizdir” şeklindeki sözlerini aktarırken, Bozdağ’ın askerlerin Türkiye’ye teslim edilmemesi nedeniyle şahsen Yunan Başbakanı Alexis Çipras’ı suçladığını belirtiyor.

Gazetenin Atina Muhabiri Helena Smith’in imzasını taşıyan haber şöyle devam ediyor;

NATO müttefikleri arasındaki gerilim, son aylarda adalar ve Ege Denizi’ndeki hava sahası konusundaki tartışmalar nedeniyle yükseldi. Komşuların kara sınırı konusundaki tartışma da, geçen Mart’ta Türkiye’nin yasak askeri bölgeye girdiklerini söylediği iki Yunan sınır muhafızını gözaltına almasıyla büyüdü. Yerel yöneticileri hazırlıksız yakalayarak darbe girişiminden bir gün sonra helikopterlerini Dedeağaç’a indiren askerlerin kaderi o zamandan beri Yunanistan’ın elinde. Komandolar 250’den fazla kişinin ölümüne, iki binden fazla kişinin de yaralanmasına neden olan darbe girişimine karıştıkları iddiasını reddediyorlar”

‘Türkiye’nin tutumu çok tehlikeli’



Guardian, Yunan makamlarının 18 aylık gözaltı süresinin dolmasının ardından firari askerleri yoğun polis koruması altında gizli yerlere götürdüğünü belirtiyor.

Gazeteye konuşan üst düzey bir yetkili de “Türkiye’nin meseleye bakışı göz önüne alınırsa, durum çok tehlikeli. Ancak bu bir adalet meselesi ve bunu güçlü bir şekilde savunmamız gerektiğini hissediyoruz.” diyor.

Guardian’ın haberi şöyle sona eriyor;

“Sekiz firari asker, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri öncesi milliyetçi duyguları körüklüyor ve Cumhurbaşkanı konuyu birkaç kez gündeme getirdi. Erken seçim ilanından birkaç gün sonra takas olasılığını gündeme getirdi ve Atina’nın iki Yunan sınır muhafızının geri verilmesi talebini değerlendirebileceğini söyledi. Yunanistan ise iade taleplerini tekrar tekrar reddetti ve ülkenin en yüksek mahkemesi Türkiye’ye gönderilmeleri durumunda adil yargılanmayacaklarına hükmetti.”