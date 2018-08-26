Türkiye’de de şubesi olan fast food zinciri zehirledi: Salatanın içinden insan dışkısı çıktı

Türkiye'de de şubesi olan fast food şirketinin, ABD genelinde en az 500 müşteriyi zehirlediği ortaya çıktı. New York başta olmak üzere 15 farklı eyalette 500 kişinin zehirlendiği açıklanırken, salata yiyen müşterilerin insan dışkısına maruz kaldığı için hastanelik olduğu ifade edildi.

ABD, dünyaca ünlü fast food zincirinin salatalarından insan dışkısı çıkmasının şokunu yaşıyor… Ağustos ayında Türkiye’de de şubesi olan zincirden salata satın alanların zehirlendiğine dair şikayetler artınca ABD’li yetkililer bir soruşturma başlattı.

15 eyalette 500’den fazla müşterinin ishal, mide bulantısı ve yüksek ateş gibi semptomlar gösterdiğini açıklayan yetkililer, araştırma sonucunda hazırlanan raporu kamuoyuna duyurdu. ABD Salgın Hastalıklarla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “507 vaka incelendi ve bu lokanta zincirinden salata yiyen kişilerin zehirlendiğini doğrulandı. Bu zehirlenmenin sebebi hala araştırılıyor ama bazı ürünlerde insan dışkısına benzeyen bir yapının olduğu tespit edildi” ifadesi kullanıldı.

Fast food zincirinin sözcüsü, “Sağlık bizim için her şeyden önce gelir. Biz de bu uyarılarla bazı değişiklikler yaptık ve sorunun kaynağını bulmaya çalışıyoruz. Resmi makamlarla iletişim halindeyiz” açıklamasını yaptı.