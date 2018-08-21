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Türkiye’nin DTÖ çağrısına Rusya olumsuz bakmıyor

Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) için birlik çağrısı yaptığı Rusya'dan yanıt geldi. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'nde ihracatçıların haklarının korunması kapsamında ABD'ye karşı ortak hareket konusunda henüz talepte bulunmadığını belirterek "işbirliği standart senaryoya göre gelişebilir" şeklinde açıklamada bulundu.

android-time 23:12 21 Ağustos 2018
Haberler Dünya
Türkiye’nin DTÖ çağrısına Rusya olumsuz bakmıyor
Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) için birlik çağrısı yaptığı Rusya'dan yanıt geldi. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü'nde ihracatçıların haklarının korunması kapsamında ABD'ye karşı ortak hareket konusunda henüz talepte bulunmadığını belirterek "işbirliği standart senaryoya göre gelişebilir" şeklinde açıklamada bulundu.

Türkiye Ticaret Bakanlığı, Rusya dahil DTÖ’de ABD’ye karşı dava süreci başlatan ülkelerle işbirliği yapmayı planladıklarını duyurmuştu. Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı bu duyuruya, “Türkiye’den henüz bu konuda talep gelmedi. İşbirliği standart senaryoya göre gelişebilir” şeklinde yanıt verdi.

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9 ÜLKE ABD’YE KARŞI HAREKETE GEÇTİ

DTÖ’nün 9 üyesi: Rusya, Türkiye, Avrupa Birliği, Çin, Hindistan, Norveç, İsviçre, Meksika ve Kanada’nın ABD’ye karşı dava süreci başlattığını hatırlatan bakanlık, “Davacılar şu anda ABD ile görüşmeler aşamasında bulunuyor. Dava, Tahkim Grubu tarafından değerlendirilme aşamasına geçince davacılar bunun tek bir dava olması için anlaşabilir” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme: android-time 23:1821.08.2018
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