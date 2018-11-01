Türkiye’nin Suriye operasyonuna YPG’yi destekleyen ABD’den tepki geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çarşamba günü Suriye'nin Türkiye sınırındaki Kobani'ye yönelik topçu ateşi açmasına ABD'den tepki geldi. Ankara'nın bütün itirazlarına rağmen terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG/PYD'yi destekleyen ABD'nin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Tek taraflı saldırılardan büyük kaygı duyuyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Robert Palladino, Washington’da düzenlenen basın toplantısında “Suriye’nin kuzeybatısında ABD askeri personeli de o bölgedeyken gerçekleştirilen tek taraflı saldırılardan büyük kaygı duyuyoruz” dedi. Palladino, güvenlik konusunda ABD ile Türkiye arasında ‘işbirliği ve koordinasyona dayalı’ bir yaklaşımın daha doğru olacağını vurguladı.

ABD’nin Suriye’de yaklaşık 2000 askeri bulunuyor. ABD askerlerinin büyük bölümü ülkenin kuzeyinde konuşlanmış durumda. Ana gövdesini terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte hareket eden ABD tepkilere rağmen askerlerinin bölgede SDG’ye askeri danışmanlık yapıyor.

4 YPG’Lİ ÖLDÜRÜLDÜ

Dün Türk ordusunun, Şanlıurfa sınırından, Suriye’nin kuzeyinde YPG’nin siyasi kanadı olan PYD denetimindeki Kobani bölgesine obüs atışı yaptığı açıklanmıştı. Anadolu Ajansı’nın olayla ilgili, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, top atışlarıyla 4 YPG’linin öldürüldüğü, 6 YPG’linin ise yaralandığı belirtilmişti. Demirören Haber Ajansı (DHA) sınır hattında konuşlu TSK’ya ait askeri araca yönelik taciz ateşi açılması üzerine Kobani’nin batısındaki Siftek ve Körali köylerinde yönelik obüs atışlarının gerçekleştirildiği ifade edilmişti.

CUMHURBAŞKANI SİNYALİ SALI GÜNÜ VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yeni operasyonlar düzenleyebileceğinin sinyalini vermişti. Erdoğan, “Fırat’ın doğusu konusunda hazırlıkları tamamladık. Yakında etkili operasyonlarla terör örgütünün tepesine tepesine bineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz” diye konuşmuştu.