Türkiye’nin talebine Rusya’dan onay! S-400…

Rusya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vladimir Kozhin, Türkiye'nin talebi üzerine S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatının hızlandırılacağını açıkladı.

Rusya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vladimir Kozhin, Rossiya 24 kanalına konuştu. Kozhin, Türkiye ile varılan S-400 anlaşmasıyla ilgili önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Türkiye’nin füze savunma sistemlerinin teslimatının hızlandırılmasıyla ilgili bir talebi olduğunu doğrulayan Kozhin, “orta yolun bulunduğunu” söyledi. Kozhin, S-400 teslimatının hızlandırılması konusunda fikir birliğine varıldığını ifade ederken ilk teslimatın 2019 yılı sonu ile 2020 yılının ilk çeyreği arasında gerçekleştirileceğini belirtti.