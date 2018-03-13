Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye’nin talebine Rusya’dan onay! S-400…

Rusya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vladimir Kozhin, Türkiye'nin talebi üzerine S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatının hızlandırılacağını açıkladı.

android-time 10:12 13 Mart 2018
Haberler Dünya
Türkiye’nin talebine Rusya’dan onay! S-400…
Rusya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vladimir Kozhin, Türkiye'nin talebi üzerine S-400 füze savunma sistemlerinin teslimatının hızlandırılacağını açıkladı.

Rusya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Vladimir Kozhin, Rossiya 24 kanalına konuştu. Kozhin, Türkiye ile varılan S-400 anlaşmasıyla ilgili önemli son dakika açıklamalarında bulundu. Türkiye’nin füze savunma sistemlerinin teslimatının hızlandırılmasıyla ilgili bir talebi olduğunu doğrulayan Kozhin, “orta yolun bulunduğunu” söyledi. Kozhin, S-400 teslimatının hızlandırılması konusunda fikir birliğine varıldığını ifade ederken ilk teslimatın 2019 yılı sonu  ile 2020 yılının ilk çeyreği arasında gerçekleştirileceğini belirtti.

İLGİLİ HABERPutin'in danışmanından S-400 açıklamasıPutin'in danışmanından S-400 açıklaması
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar