Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye’ye İdlib’den 2.5 milyon mülteci gelebilir

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye ordusunun İdlib vilayetinde yürüttüğü harekâtın büyük bir mülteci dalgasına yol açabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar 2.5 milyon sivilin Türkiye'ye gelebileceğini iddia etti.

Sozcu.com.tr
android-time 13:30 11 Haziran 2018
Haberler Dünya
Türkiye’ye İdlib’den 2.5 milyon mülteci gelebilir
Birleşmiş Milletler (BM), Suriye ordusunun İdlib vilayetinde yürüttüğü harekâtın büyük bir mülteci dalgasına yol açabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar 2.5 milyon sivilin Türkiye'ye gelebileceğini iddia etti.

BM’nin Suriye insani yardım koordinatörü Panos Moumtzis, bölgede yaşayan 2,5 milyon sivilin ülkede gidebilecekleri bir yerlerinin kalmadığını ifade etti ve “2,5 milyon sivilin yerinden edilmesinden ve Türkiye’ye yönelmesinden endişe ediyoruz… Gidebilecekleri başka bir yön kalmadı” dedi.

Suriye’de 2011’den bu yana devam eden iç savaş nedeniyle Türkiye’ye kaçan mültecilerin sayısı 3,5 milyonu aşmış durumda. Geçtiğimiz hafta Cuma günü İdlib’de düzenlenen bir hava operasyonunda 40’ın üzerinde sivilin öldüğü belirtilmiş, BM konuyla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar